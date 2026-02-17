Empoli, 10 nuove telecamere di videosorveglianza alla Vela d'Avane

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Saranno un sostegno alle tante persone e associazioni che fanno volontariato e un deterrente contro i reati. Si aggiungono alle 210 telecamere già presenti e alle 26 in arrivo per il centro

Sono in corso di installazione le telecamere di videosorveglianza alla Vela d'Avane 'Margherita Hack'. L'intervento arriva in seguito alle segnalazioni ricevute di accessi impropri e dopo l'incendio ai magazzini di Re.So che hanno causato danni importanti alla struttura e alle derrate alimentari nello scorso giugno.

I 10 'occhi elettronici' saranno posizionati in modo tale da controllare il perimetro totale dell'intera area. Il costo totale dell'intervento è di circa 30mila euro.

L'assessora alla Sicurezza del Comune di Empoli ha affermato che le 10 telecamere installate alla Vela saranno un sostegno e un supporto alle tante persone e associazioni che fanno volontariato qui. Sono un deterrente importante perché sono visionate da polizia, carabinieri e polizia municipale e consentono alle forze dell'ordine di individuare l'autore del reato, qualora venga commesso.

vela avane telecamere

vela avane telecamere2

vela avane telecamere1

L'assessore ai Lavori Pubblici ha dichiarato che questi interventi sono importanti per la gestione del patrimonio pubblico in caso di accessi impropri, a maggior ragione quando strutture come quelle della Vela vengono utilizzate da enti del Terzo Settore a sostegno del tessuto sociale della città

A oggi sono 210 le telecamere in azione nel Comune di Empoli, a cui si vanno a sommare le 10 della Vela d'Avane e le 26 finanziate per il centro città con il bando interministeriale

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
17 Febbraio 2026

Assemblea aperta di "Empoli per la pace": "Invitiamo cittadini e associazioni a partecipare"

"C’è un momento in cui non basta più indignarsi da soli. Un momento in cui il senso di smarrimento davanti a un mondo che sembra aver smarrito ogni regola va [...]

Empoli
Attualità
17 Febbraio 2026

L'Associazione 'Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli' in visita al Comando Nazionale

Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione “Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli”, composta dal vicepresidente Alessio Spinelli, già sindaco di Fucecchio e attualmente consigliere del Presidente Eugenio Giani, e [...]

Empoli
Attualità
17 Febbraio 2026

Al via un corso gratuito per soccorritori alla Misericordia di Empoli

Prenderà il via il prossimo 17 marzo il nuovo corso gratuito per soccorritori livello base, organizzato dalla Misericordia di Empoli: le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 21.15 [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina