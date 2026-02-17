Empoli, 10 nuove telecamere di videosorveglianza alla Vela d'Avane

Sono in corso di installazione le telecamere di videosorveglianza alla Vela d'Avane 'Margherita Hack'. L'intervento arriva in seguito alle segnalazioni ricevute di accessi impropri e dopo l'incendio ai magazzini di Re.So che hanno causato danni importanti alla struttura e alle derrate alimentari nello scorso giugno.

I 10 'occhi elettronici' saranno posizionati in modo tale da controllare il perimetro totale dell'intera area. Il costo totale dell'intervento è di circa 30mila euro.

L'assessora alla Sicurezza del Comune di Empoli ha affermato che le 10 telecamere installate alla Vela saranno un sostegno e un supporto alle tante persone e associazioni che fanno volontariato qui. Sono un deterrente importante perché sono visionate da polizia, carabinieri e polizia municipale e consentono alle forze dell'ordine di individuare l'autore del reato, qualora venga commesso.

L'assessore ai Lavori Pubblici ha dichiarato che questi interventi sono importanti per la gestione del patrimonio pubblico in caso di accessi impropri, a maggior ragione quando strutture come quelle della Vela vengono utilizzate da enti del Terzo Settore a sostegno del tessuto sociale della città

A oggi sono 210 le telecamere in azione nel Comune di Empoli, a cui si vanno a sommare le 10 della Vela d'Avane e le 26 finanziate per il centro città con il bando interministeriale

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

