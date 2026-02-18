Un trentenne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Piombino con l'accusa di tentato furto su auto.

L'episodio è avvenuto in via della Repubblica, dove una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un furgone aziendale. Il soggetto di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, è stato visto dai militari mentre cercava di introdursi nell'abitacolo del mezzo, approfittando della momentanea assenza del proprietario — un artigiano della zona — che aveva lasciato le portiere non bloccate.

Alla vista degli operanti, il 30enne ha tentato di assumere un atteggiamento evasivo, ma è stato prontamente fermato. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, nulla è stato asportato dal veicolo.

L'uomo è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Livorno. Si precisa che l’imputazione a carico dell’indagato è provvisoria e che, ai sensi della normativa vigente, la persona arrestata è da presumersi innocente fino a sentenza definitiva.