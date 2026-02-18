Al teatro Excelsior 'Il Berretto a sonagli' fra farsa a comicità

Silvio Orlando si confronta per la prima volta con Luigi Pirandello e veste i panni di Ciampa, figura tragica e grottesca, cuore pulsante de Il berretto a sonagli. Nato da una novella e trasformato in teatro nel 1917, il testo abbandona il delitto e si concentra sullo scandalo, sulla verità che sfugge e sulla follia come rifugio. Ciampa è un uomo che cammina sul filo, cerca la quiete ma viene spinto allo scontro.

Il salotto borghese diventa un ring, dove le parole sono fendenti e il riso si trasforma in angoscia. Orlando, in un ruolo intenso e vibrante, dà vita a un personaggio umile e profondo, che si difende con parole taglienti, oscillando tra comicità amara e dolore lirico. Un Pirandello vivo, moderno, necessario.

Lo spettacolo Il berretto a sonagli arriva a Empoli a pochi giorni dal debutto nazionale, in programma al Teatro Excelsior di Empoli martedì 24 febbraio alle 21.00. Insieme a Orlando sul palco anche con Stefania Medri, Marta Nuti, Michele Eburnea, Davide Lorino, Francesca Farcomeni, Francesca Botti, Annabella Marotta, produzione Cardellino srl, in coproduzione con Teatro Stabile dell’Umbria – Teatro Stabile di Bolzano.

Il cartellone della stagione di prosa, promossa dal Comune di Empoli insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, prosegue mercoledì 25 marzo in programma Le nostre donne di Eric Assous, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

L'ultimo appuntamento in cartellone è per mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno.

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758. biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

Notizie correlate