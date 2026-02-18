Allerta meteo gialla nel Fiorentino per domani

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala allerta gialla per domani 19 febbraio:

- Allerta gialla rischio idrogeologico per i Comuni delle zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana. Previste precipitazioni diffuse inizialmente sull'Appenino Tosco-Emiliano ma in trasferimento alle altre zone in mattinata. Possibili rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio-sera residue precipitazioni, isolate-sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. In questa fase le precipitazioni saranno più probabili sulle zone interne.

- Allerta gialla rischio vento per tutti i Comuni del territorio Metropolitano. Dalla mattina ed a partire dalle zone costiere, venti in rotazione a Ponente ed in rinforzo su tutta la regione. Fino al tardo pomeriggio possibili significative raffiche sia in pianura che in collina e sui crinali.

Aggiornamenti Centro Funzionale Regionale:

https://cfr.toscana.it

Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana:

https://www.regione.toscana.it/allertameteo/rischi-e-norme-di-comportamento

Fonte: Città Metropolitana di Firenze