Area ex Tamburini a Vinci, Vanni in visita al cantiere

Proseguono i lavori al cantiere del progetto “Radici Future” (nell’ex area Tamburini), a Ripalta, dove sorgeranno 14 nuovi alloggi da destinare a canone calmierato a studenti e giovani lavoratori, insieme a un nuovo giardino e a degli impianti sportivi, il tutto finanziato con le risorse del PINQuA, un programma di investimenti del PNRR per la rigenerazione urbana.

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha visitato il cantiere in uno dei sopralluoghi periodici che l'amministrazione comunale effettua per verificare lo stato di avanzamento dei lavori: l'area vede due blocchi residenziali e un terzo edificio, che verrà destinato al nuovo Centro di Aggregazione Giovanile, aggiungendosi così a quello già presente a Sovigliana, nonché alla sede della Consulta giovanile.

Sugli edifici sono stati installati i pannelli fotovoltaici e dentro, gli appartamenti sono stati dotati degli attacchi idraulici. Per quanto riguarda le finiture, gli operai stanno provvedendo all'installazione degli infissi.

Inoltre, tutto il complesso è stato progettato per rispettare i criteri di accessibilità e di sostenibilità ambientale.

“Il progetto “Radici Future” rappresenta un investimento strategico per il futuro della nostra comunità. Grazie alle risorse del PINQuA stiamo restituendo all'area di Ripalta una zona rigenerata, con nuovi alloggi a canone calmierato pensati per studenti e giovani lavoratori, ma anche con spazi verdi e impianti sportivi che saranno a disposizione di tutti.

Si tratta di un intervento che unisce inclusione sociale, sostenibilità ambientale e attenzione alle nuove generazioni. Il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile sarà un luogo di incontro e di crescita, che andrà ad arricchire l’offerta già presente sul territorio comunale”, ha commentato Vanni durante il sopralluogo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa