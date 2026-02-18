Arrestato 49enne a Pisa, era già ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato un 49enne a Pisa, l'uomo era già ai domiciliari. Il provvedimento eseguito dai militari è stato emesso lo scorso 11 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.

Il 49enne deve espiare una pena complessiva di 3 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione. La condanna scaturisce dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso a Pontedera nel 2025. L'arrestato, dopo l'espletamento delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato condotto in carcere.