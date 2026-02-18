Automotive, Calosi (Fiom): “Costituire tavolo regionale automotive”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha accolto l’invito delle organizzazioni sindacali a un confronto sulle crisi industriali che interessano il territorio, rispondendo all’appello lanciato dal segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, durante un’assemblea dei lavoratori alla Baker Hughes di Firenze.

Giani ha ribadito la disponibilità ad aprire un confronto diretto, sottolineando l’impegno già in corso attraverso le politiche industriali regionali e la necessità di avviare iniziative forti e specifiche per la reindustrializzazione della Toscana.

Alla dichiarazione del presidente fa seguito la presa di posizione della Fiom Toscana. Il segretario generale Daniele Calosi ha dichiarato che il sindacato apprende dalla stampa la disponibilità del presidente al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sulle crisi industriali regionali, accogliendo positivamente la disponibilità di Giani al confronto.

Calosi ha però evidenziato come Fim, Fiom e Uilm Toscana siano ancora in attesa della costituzione del tavolo regionale sul settore automotive, ritenuto strategico per il futuro industriale del territorio. Le organizzazioni sindacali si dicono disponibili a proporre soluzioni concrete, che la Regione potrebbe adottare attraverso i propri strumenti legislativi ed economici.

“Ma senza confronto con le Istituzioni non abbiamo soluzione – ha concluso Calosi – e senza soluzioni la crisi cancellerà ancora una volta un pezzo del lavoro industriale toscano.”

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze