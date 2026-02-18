'Calenzano per la pace': manifestazione per la Palestina a piazza Vittorio Veneto

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Il sindaco Carovani: "Calenzano è solidale e sta dalla parte della pace e dalla parte dei popoli e dei loro diritti".

'Calenzano per la pace. Dalla parte dei diseredati e degli oppressi. Manifestazione per i diritti e la dignità del popolo palestinese': l'Amministrazione comunale di Calenzano promuove una manifestazione, con l'adesione di Enti e associazioni della Piana fiorentina e della Toscana. L'appuntamento è venerdì 20 febbraio alle ore 17,30 in piazza Vittorio Veneto.

"Calenzano è solidale – commenta il sindaco Giuseppe Carovanie sta dalla parte della pace e dalla parte dei popoli che vedono calpestati i loro diritti. Come ha scritto don Lorenzo Milani, che proprio a Calenzano avviò la sua prima esperienza di Scuola popolare: ‘Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri’. Dunque venerdì prossimo all’iniziativa, a cui è invitata tutta la cittadinanza, ci saranno momenti di riflessione e approfondimento sulla situazione a Gaza e in Palestina e di cosa possiamo fare per mantenere alta l’attenzione su una tragedia assurda, inaccettabile. Per quanto ci riguarda, porteremo avanti il percorso per il Patto di amicizia con Jenin in Cisgiordania, oltre che le attività con la Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

Notizie correlate

18 Febbraio 2026

"Un giorno in Comune": cittadini alla scoperta degli uffici comunali di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli promuove una nuova edizione di "Un giorno in Comune", l’iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva che offre la possibilità di vivere un'esperienza diretta all’interno della macchina amministrativa, [...]

Monteriggioni
Cronaca
18 Febbraio 2026

Rapina a mano armata al Penny di Montarioso: arrestato un 64enne

A Montarioso, comune di Monteriggioni, un uomo ha fatto irruzione nel supermercato con il volto coperto e una pistola in pugno, minacciando la cassiera per farsi consegnare l'incasso. Il 64enne, [...]

Calenzano
Cronaca
18 Febbraio 2026

Le strappa il velo e prova a strangolarla: tentato omicidio a Calenzano

Un'aggressione brutale, nata all'interno delle mura domestiche per motivi di convivenza, è sfociata in un arresto per tentato omicidio. Protagonista della vicenda un uomo di 29 anni, cittadino del Mali [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina