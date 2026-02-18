Calenzano, le strappa il velo e tenta di strangolarla: arrestato un 29enne per tentato omicidio

I fatti risalgono al 15 febbraio. La vittima, una donna di 27 anni di origine ivoriana, è riuscita a salvarsi liberandosi dalla presa dell'uomo

un 29enne, originario del Mali ma residente nel comune fiorentino di Calenzano, è stato arrestato per tentato omicidio ai danni di una 27enne originaria della Costa d'Avorio e di religione musulmana.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo viveva in subaffitto presso l'abitazione della donna. Dopo alcune discussioni, il 27enne avrebbe minacciato la donna di morte, fino a passare all'aggressione, avvenuta lo scorso 15 febbraio.

I militari spiegano che l'uomo, nella colluttazione, avrebbe strappato il velo della donna, avvolgendolo due volte attorno al suo collo nel tentativo di strangolarla. Poi l'avrebbe scaraventata a terra, continuando a esercitare pressione sul collo e colpendola con pugni e schiaffi. La vittima, riuscendo a inserire le mani tra il velo e il collo, ha evitato la perdita di coscienza e si è infine liberata dalla presa.

Per l'uomo è stato disposto il provvedimento di custodia cautelare in carcere dal gip di Prato su richiesta della procura, per la gravità dei fatti. L'esecuzione è stata affidata ai carabinieri, che hanno condotto le indagini con il supporto del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Prato.

