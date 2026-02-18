Le strappa il velo e prova a strangolarla: tentato omicidio a Calenzano

Cronaca Calenzano
La donna aveva subaffittato un pezzo del suo appartamento al 29enne, ma dopo numerosi litigi l'uomo l'ha minacciata di morte

Un'aggressione brutale, nata all'interno delle mura domestiche per motivi di convivenza, è sfociata in un arresto per tentato omicidio. Protagonista della vicenda un uomo di 29 anni, cittadino del Mali residente a Calenzano, finito in manette su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Prato.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, i fatti risalirebbero alla mattina del 15 febbraio scorso. La vittima è una donna di 27 anni, originaria della Costa d'Avorio, che aveva subaffittato all'uomo una porzione del proprio appartamento. Tra i due erano nati da tempo alcuni diverbi, culminati quel giorno in una violenta aggressione fisica.

La dinamica del tentato omicidio

Stando alla ricostruzione della Procura di Prato, l'uomo avrebbe prima minacciato di morte la donna, per poi strapparle il velo che indossava. L'indumento sarebbe poi stato utilizzato come arma: l'indagato lo avrebbe avvolto due volte attorno al collo della vittima nel tentativo di strangolarla.

Nonostante la donna fosse stata scaraventata a terra e l'aggressore si fosse posizionato sopra di lei continuando a esercitare pressione sul collo, la 27enne è riuscita a resistere. Grazie al tentativo disperato di inserire le mani tra il velo e il collo per allentare la presa, la vittima è riuscita a evitare l'asfissia e la perdita di coscienza, sottraendosi alla furia dell'uomo che nel frattempo la colpiva con schiaffi e pugni.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita ieri dai Carabinieri di Calenzano. L'uomo è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso il carcere cittadino.

