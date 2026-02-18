Cane cieco sparisce da casa: ritrovato due giorni dopo col drone

Montespertoli
Un cane cieco era scomparso da casa da due giorni. Dopo ore di tensione e di ricerche, l'animale è stato ritrovato grazie a un drone. Ha un lieto fine una disavventura avvenuta nell'Empolese Valdelsa.

I vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti in via San Ripoli a Montespertoli per il recupero del cane, non vedente. L'animale si era allontanato da casa da due giorni e i padroni non riuscivano a trovarlo. Solo nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio, un operatore privato con un drone lo ha individuato.

I vigili del fuoco intervenuti hanno raggiunto la zona poco accessibile per la presenza di macchia e rovi che ostacolano l’avanzamento, raggiungendo su indicazioni dell’operatore del drone la posizione del cane rimasto bloccato nella vegetazione e dai fitti rovi. Il cane è stato recuperato e consegnato alla proprietaria.

