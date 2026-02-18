Ciclismo e podismo nel weekend a Empoli: cambia la viabilità

Un fine settimana dedicato allo sport, quello che si appresta ad arrivare. Sabato 21 febbraio sarà la volta della competizione ciclistica Firenze-Empoli, 39esima edizione, secondo appuntamento stagionale per la categoria Dilettanti Under 23 Elite. La gara partirà dal territorio comunale di Firenze, per arrivare a Empoli seguendo un circuito prestabilito da ripetersi più volte fino alla conclusione prevista in via Carraia. La partenza sarà da Piazzale Michelangelo, l'arrivo davanti allo stabilimento Maltinti Lampadari per le 15,30 circa.
Il giorno seguente, domenica 22 febbraio, ritorna un appuntamento ancora più longevo: la 47esima Scarpinata Empolese organizzata dalla Asd Podistica Empolese 1986. Una passeggiata ludico-motoria in programma dalle 7 alle 12 nel quartiere di Cascine.
L'ordinanza 73 del 17 febbraio 2026 disciplina la viabilità per la Firenze-Empoli.
Si ordina per 21 Febbraio 2026:
Via Cherubini
tratto compreso tra il civico n. 99 e il n. 113 – dalle ore 07:00 alle ore 18:00
Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli
Via Torricelli
tratto compreso tra Via Volta e Via Carraia – dalle ore 12:00 alle ore 17:00
Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara
Via Carraia
tratto compreso tra Viale IV Novembre e Via Torricelli – dalle ore 07:00 alle ore 17:00
Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara
Piazzetta tra Via Bonistallo e Via Carraia
dalle ore 12:00 alle ore 17:00 per montaggio palco
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati
dall’organizzazione e allo svolgimento della gara
Divieto di Transito di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo
svolgimento della gara
Divieto di Sosta con Rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati all’organizzazione e allo svolgimento della gara
Via Fucini
lato destro del tratto compreso tra P.za Toscanini e Via Mercadante dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 21 Febbraio 2026
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli
ambo i lati del tratto compreso tra Via Senese Romana e Via O. Di Paolo
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli
Via Salaiola
ambo i lati del tratto interno al centro abitato di Monterappoli
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli
Via Valdorme Vecchia
ambo i lati del tratto compreso tra Via Valdorme Nuova, lato Empoli, e Via Maremmana I°
tratto
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli
Via Maremmana I° tratto
ambo i lati del tratto compreso tra Via Valdorme Vecchia e Via Salaiola
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli
Via Bartoloni
ambo i lati del tratto compreso tra Via G.B. Vico e il V.le IV Novembre
Divieto di Sosta con Rimozione coatta di tutti i veicoli
Si ordina altresì, su tutto il percorso inerente il territorio comunale dalle ore 12:30 alle ore 16:30 del 21 Febbraio 2026, la sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, come segnalata dai veicoli recanti i pannelli “inizio gara” e “fine gara” nonché l’istituzione della segnaletica di Divieto di Transito a tutti i veicoli eccetto veicoli partecipanti e/o utilizzati dall’organizzazione per lo svolgimento della gara, nelle seguenti postazioni:
Via Salaiola
all’intersezione con Via Sottopoggio per S Giusto, Via di Corniola, Via dei Cappuccini e Via
Valdorme Nuova
Via Pozzale
all’intersezione con Via di Canzano
Via Carraia
alle intersezioni con: Via Galilei, Via Marconi, Via Bonistallo, Via Torricelli, Via P. e M.
Curie, Via Pirandello, Via G.B. Vico, Via Meucci, Via A. Di Cambio, Via del Terrafino e Via
di Corniola
Via A. Di Cambio
all’intersezione con il V.le Buozzi
V.le IV Novembre
all’intersezione con Via Bartoloni
Via Bartoloni
all’intersezione con Via De Sanctis e Via Pacinotti
Via Valdorme Vecchia
all’intersezione con Via Adamello, Via Pozzale e Via Bixio
Ambo i lati del tratto compreso fra i civici n. 1 e n.3
Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.
Tratto compreso tra l’instersezione con Via Meucci e l’intersezione con Via Bartoloni
Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per concretizzare l’attività descritta in premessa, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia;
Via del Puntone
Tratto compreso tra l’intersezione tra Via De Sanctis e Via Bucherelli
Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per concretizzare l’attività descritta in premessa, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia;
Via Bucherelli
Tratto compreso tra l’intersezione tra Via Del Puntone e Via Meucci
Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.
Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per concretizzare l’attività descritta in premessa, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia;
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
