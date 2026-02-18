Eros Condelli confermato presidente di Confesercenti Empoli

Eros Condelli è stato confermato alla guida di Confesercenti Empoli e rimarrà presidente. Condelli è titolare del Bar Vittoria e di Al Tredici Sushi Lab ad Empoli.

La nuova Presidenza del Comune di Empoli è composta da Franco Allegri, Alice Baldacci, Luigi Belletti, Eros Condelli, Nicola Nardini (Fipac), Sergio Nencioni, Enzo Nigi, Giovanni Preti e Luca Taddeini.

Durante l’assemblea elettiva il Presidente Eros Condelli, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto dello stato attuale del territorio, dedicando ampio spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero Comune.

Così Condelli: “Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il territorio che rappresento. Empoli è il cuore economico della nostra area, ma i risultati soddisfacenti ottenuti finora non devono portarci a sottovalutare i segnali di mutamento che il mercato ci invia oggi”.

Nel corso del confronto sono emersi temi che riguardano il territorio. I risultati raggiunti negli ultimi anni possono essere definiti "soddisfacenti", ma si "evidenziano alcuni segnali di allerta, come la lentezza nel ricambio generazionale delle attività e una progressiva restrizione del perimetro commerciale più dinamico verso il cuore del centro storico".

Vi è la volontà di "estendere il modello dei Centri Commerciali Naturali anche alle frazioni e alle zone periferiche", creando nuove aggregazioni di imprese che possano fare massa critica fronte alla crescita della grande distribuzione. Un'attenzione particolare sarà riservata "al quartiere di Serravalle, dove il presidio dei lavori di riqualificazione dello stadio Castellani risulterà determinante per la tenuta dei negozi di vicinato e per la tutela del mercato settimanale."

Il futuro di Empoli passerà inevitabilmente attraverso l'integrazione tra le importanti opere pubbliche già avviate — dal progetto HOPE al nuovo Teatro "Il Ferruccio" — e un'offerta di intrattenimento sempre più strutturata. L’obiettivo è consolidare il successo di grandi eventi come "Empoli Città del Natale" ed "Empolissima", evolvendo verso format capaci di legare il commercio tradizionale alla valorizzazione turistica e culturale del territorio.

Infine, ma non meno importante, si è posto l’accento sul "binomio sicurezza e decoro urbano come prerequisito indispensabile per la vitalità economica".

“Guardiamo con estrema attenzione ai grandi cantieri della città; queste infrastrutture cambieranno, in parte, il volto di Empoli, ma spetta a noi riempirle di contenuti attraverso un calendario di eventi che sappia integrare shopping, cultura e turismo. Non faremo passi indietro sul tema del decoro e della sicurezza urbana, specialmente nelle aree più sensibili. Un centro accogliente e sicuro è la condizione essenziale affinché le persone continuino a scegliere Empoli e le sue botteghe. Lavoreremo fianco a fianco con le istituzioni per garantire che la nostra città rimanga un polo dinamico e competitivo per tutte le nostre imprese" sono state le parole di Condelli.

Notizie correlate