Indirizzi sulla gestione dei musei e variazione del DUP verranno discussi in futuro. Filo Rosso interroga su insolvenze.
Si terrà giovedì 19 febbraio, il Consiglio Comunale di San Miniato come già precedentemente comunicato. Sono stati però rinviati alcuni argomenti, ovvero gli indirizzi sulla gestione dei musei civici e la variazione al DUP (Documento Unico di Programmazione).
Pertando, il nuovo Ordine del Giorno sarà il seguente:
- Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
- Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dal Gruppo Consiliare 'Gruppo Misto' ad oggetto: "Nuova progettazione asilo nido Pinocchio".
- Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dal Gruppo Consiliare 'Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Localizzazione definitiva Liceo Marconi".
- Risposta ad interpellanza presentata il 26.06.2025 (prot. 26992 del 26.06.2025) dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Rotatorie via Capitini e via Catena con intersezione Tosco Romagnola".
- Risposta ad interpellanza presentata il 15.07.2025 (prot. 29455 del 15.07.2025) dal Gruppo Consiliare 'Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Nuova palestra di San Miniato Basso e riqualificazione della pista di atletica leggera".
- Risposta ad interrogazione presentata il 26.05.2025 (prot. n. 22393 del 27.05.2025) dal Gruppo Consiliare 'Filo Rosso' ad oggetto: "nterrogazione formale all’Assessore al Bilancio in merito a crediti dichiarati inesigibili nel Bilancio Consuntivo 2024".
- Risposta ad interpellanza presentata il 30.04.2025 (prot. 19006 del 30.04.2025) dal Gruppo Consiliare 'Gruppo Misto' ad oggetto: "Parcheggi centro storico".
- Risposta ad interpellanza presentata il 27.11.2025 (prot. 46186 del 27.11.2025) dal Gruppo Consiliare "Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano" ad oggetto: "Verifica dell’adeguatezza delle strutture comunali per la gestione delle emergenze".
- Risposta ad interpellanza presentata il 17.09.2025 (prot. 36769 del 18.09.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: "Programmazione della manutenzione della fognatura pubblica del Comune di San Miniato".
- Risposta ad interrogazione presentata il 26.05.2025 (prot. n. 22400 del 27.05.2025) dal Gruppo Consiliare "Filo Rosso" ad oggetto: "Interrogazione formale in merito alla mancata riscossione dei contributi derivanti dalla produzione energetica degli impianti fotovoltaici a terra (anni 2014-2023)".
- Risposta ad interpellanza presentata il 26.06.2025 (prot. 26994 del 26.06.2025) dal Gruppo Consiliare 'Gruppo Misto' ad oggetto: 'Ufficio Urbanistica'.
- Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2025 (prot. 38728 del 30.09.2025) dal Gruppo Consiliare 'Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Interventi di tombatura per fognature di scarico a cielo aperto".
- Bilancio di Previsione 2026-2028. Variazione. Applicazione del risultato presunto 2025. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.
La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.
Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa
