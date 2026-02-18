Si terrà giovedì 19 febbraio, il Consiglio Comunale di San Miniato come già precedentemente comunicato. Sono stati però rinviati alcuni argomenti, ovvero gli indirizzi sulla gestione dei musei civici e la variazione al DUP (Documento Unico di Programmazione).

Pertando, il nuovo Ordine del Giorno sarà il seguente:

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dal Gruppo Consiliare 'Gruppo Misto' ad oggetto: "Nuova progettazione asilo nido Pinocchio". Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dal Gruppo Consiliare 'Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Localizzazione definitiva Liceo Marconi". Risposta ad interpellanza presentata il 26.06.2025 (prot. 26992 del 26.06.2025) dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Rotatorie via Capitini e via Catena con intersezione Tosco Romagnola". Risposta ad interpellanza presentata il 15.07.2025 (prot. 29455 del 15.07.2025) dal Gruppo Consiliare 'Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Nuova palestra di San Miniato Basso e riqualificazione della pista di atletica leggera". Risposta ad interrogazione presentata il 26.05.2025 (prot. n. 22393 del 27.05.2025) dal Gruppo Consiliare 'Filo Rosso' ad oggetto: "nterrogazione formale all’Assessore al Bilancio in merito a crediti dichiarati inesigibili nel Bilancio Consuntivo 2024". Risposta ad interpellanza presentata il 30.04.2025 (prot. 19006 del 30.04.2025) dal Gruppo Consiliare 'Gruppo Misto' ad oggetto: "Parcheggi centro storico". Risposta ad interpellanza presentata il 27.11.2025 (prot. 46186 del 27.11.2025) dal Gruppo Consiliare "Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano" ad oggetto: "Verifica dell’adeguatezza delle strutture comunali per la gestione delle emergenze". Risposta ad interpellanza presentata il 17.09.2025 (prot. 36769 del 18.09.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: "Programmazione della manutenzione della fognatura pubblica del Comune di San Miniato". Risposta ad interrogazione presentata il 26.05.2025 (prot. n. 22400 del 27.05.2025) dal Gruppo Consiliare "Filo Rosso" ad oggetto: "Interrogazione formale in merito alla mancata riscossione dei contributi derivanti dalla produzione energetica degli impianti fotovoltaici a terra (anni 2014-2023)". Risposta ad interpellanza presentata il 26.06.2025 (prot. 26994 del 26.06.2025) dal Gruppo Consiliare 'Gruppo Misto' ad oggetto: 'Ufficio Urbanistica'. Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2025 (prot. 38728 del 30.09.2025) dal Gruppo Consiliare 'Fratelli d’Italia' ad oggetto: "Interventi di tombatura per fognature di scarico a cielo aperto". Bilancio di Previsione 2026-2028. Variazione. Applicazione del risultato presunto 2025. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa