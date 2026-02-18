SimpleCyb annuncia un nuovo accordo di distribuzione a valore con Computer Gross, tra i principali protagonisti della distribuzione ICT in Italia. La partnership nasce con un obiettivo chiaro: rendere la cybersecurity gestita una leva concreta e accessibile per le piccole e medie imprese, attraverso un modello pensato per il canale professionale.

Grazie a questa collaborazione, i servizi di sicurezza SimpleCyb entrano nel portafoglio di Computer Gross, ampliando l’offerta rivolta a reseller, system integrator e service provider che operano quotidianamente a supporto delle PMI. L’accordo si fonda su una visione condivisa: affrontare la sicurezza informatica non più come un prodotto, ma come un servizio continuativo, integrato nei processi aziendali e capace di evolvere nel tempo.

“La partnership con SimpleCyb si inserisce nella strategia di Computer Gross di ampliare il proprio portafoglio di soluzioni a valore aggiunto, con un focus sempre più forte sulla cybersecurity gestita. L’accordo nasce da una visione condivisa: rendere la sicurezza informatica una leva concreta e accessibile anche per le piccole e medie imprese, attraverso un modello pensato per il canale professionale,” commentano Paolo Barboni e Barbara Ramaciotti, Business Unit Managers Security di Computer Gross. “Grazie all’ingresso dei servizi SimpleCyb nel nostro portafoglio, mettiamo a disposizione di reseller, system integrator e service provider soluzioni di sicurezza gestita evolute, capaci di ridurre complessità e tempi di adozione, supportando il canale nello sviluppo di servizi efficaci e sostenibili per le aziende clienti.”

La struttura distributiva e le competenze di Computer Gross si integrano con il modello operativo di SimpleCyb, basato su soluzioni gestite MDR/XDR, Incident Response e monitoraggio continuo, erogati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da team specializzati e con supporto in lingua italiana. Un approccio che consente al canale di proporre soluzioni pronte all’uso, riducendo complessità, tempi di attivazione e barriere tecnologiche.

Oggi le piccole e medie imprese sono tra i bersagli più frequenti degli attacchi informatici, pur non avendo sempre strumenti e competenze adeguati per difendersi in modo efficace. SimpleCyb risponde puntuale a questa esigenza, con un approccio alla cybersecurity concreto, misurabile e pensato per supportare il business. La partnership con Computer Gross, la cui offerta si arricchisce di soluzioni di sicurezza gestita a elevato valore, permette di scalare questo approccio su tutto il territorio nazionale, grazie a una rete distributiva strutturata e altamente qualificata, mettendo a disposizione del canale un’offerta di sicurezza pensata per essere facilmente integrata nei servizi esistenti e realmente sostenibile per le aziende clienti.

“La collaborazione con Computer Gross è un passo strategico per portare la nostra visione di cybersecurity semplice e accessibile a un numero sempre maggiore di aziende -, aggiunge David Baldinotti, CEO di SimpleCyb -. Insieme vogliamo supportare il canale ICT con soluzioni strutturate e gestite, supporto continuo e pensate per affrontare le complesse sfide di sicurezza attuali e future che le PMI si trovano ad affrontare.”

Da oggi, le aziende possono contare su un modello di cybersecurity continuativo, facile da implementare e supportato da competenze specialistiche, a tutela della conformità e della continuità del business.

Da sinistra Barbara Ramaciotti e Paolo Barboni di Computer Gross e David Baldinotti di SimpleCyb

Computer Gross

Computer Gross dall'inizio delle attività anticipa le trasformazioni della figura del distributore, distinguendosi sul mercato ICT in qualità di operatore evoluto che gestisce in misura sempre maggiore una quota del valore aggiunto destinato al canale dei rivenditori. Questa scelta ha permesso di passare da un fatturato di 7 milioni di euro nel 1994 ad un fatturato di 1,970 ML€ nel 2025. Oltre alle affidabili e collaudate attività di distribuzione, Computer Gross fornisce al canale un supporto completo su tutti i prodotti distribuiti attraverso uno staff di oltre 500 persone qualificate e certificate sui prodotti e soluzioni, diversificandosi dai competitor, per il Valore aggiunto che riesce a trasferire alla rete dei rivenditori. Dai 100 rivenditori iniziali, Computer Gross ha superato la soglia dei 15.000 clienti grazie anche al supporto dei responsabili commerciali di Area dislocati capillarmente sull'intero territorio nazionale. La specializzazione delle persone è il punto di forza delle divisioni di business dedicate ai principali Vendor del settore. Per maggiori informazioni, visitare www.computergross.it

SimpleCyb

SimpleCyb, con sede a Parma, è un vendor di soluzioni di CyberSecurity nato con l’obiettivo di proteggere le piccole e medie imprese da attacchi informatici sempre più sistematici e complessi. Con un team di esperti Cyber Analyst forniamo soluzioni di monitoraggio proattivo H24garantendo una protezione completa contro minacce informatiche in continua evoluzione.

Grazie a soluzioni come SimpleDefence, basata su tecnologia XDR e intelligenza artificiale, proteggiamo il tuo business dagli attacchi avanzati, garantendo la continuità operativa e la sicurezza dei dati. Ogni giorno, aziende di tutte le dimensioni e settori sono bersaglio di cyber attacchi che possono compromettere in pochi istanti dati preziosi e risorse intellettuali. SimpleCyb rappresenta una risposta innovativa alle crescenti minacce informatiche con un approccio che integra monitoraggio costante, analisi comportamentale e intelligenza artificiale per garantire la massima protezione.

Per ulteriori informazioni www.simplecyb.com