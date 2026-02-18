Un po' di Corea al Beat: a Empoli ecco Demon Hunters and Soda Pop

Primo nome annunciato per la dodicesima edizione del Beat Festival a Empoli: il 2 settembre 2026 sul palco del Parco di Serravalle si esibirà il progetto “Demon Hunters and Soda Pop”, il live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane da cui trae ispirazione.

È il primo tributo italiano con già più di 20.000 biglietti venduti nelle prime date del tour partito in questi giorni in Italia. Un’esperienza immersiva che fonde musica, narrazione e visual.

A dare voce e carattere allo show saranno i cantanti dal vivo, il brillante trio femminile, e soprattutto la straordinaria band dei Soda Pop, capace di ricreare con autenticità e potenza l’universo sonoro tipico del K-pop.

A trasformare ogni scena in un vortice coreografico, un corpo di ballo composto da 10 performer, che con precisione e dinamismo dà vita a movimenti spettacolari. Ad accompagnare il pubblico con simpatia e spirito giocoso, la presenza iconica della Mascotte Tiger.

Lo spettacolo prende forma attraverso un allestimento scenico dal forte impatto visivo: luci laser, LED wall, effetti speciali luminosi e visual immersivi che trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente.

I biglietti saranno in vendita da oggi, 18 febbraio, su Ticketone e Ticketmaster, con la possibilità di includere uno speciale “meet & greet” finale: un’occasione unica di incontrare da vicino gli Artisti, salutare il cast dei cantanti e scattare una foto ricordo con la mitica Mascotte.

Una data a cura di ASSOCIAZIONE BEAT15 e LEG Live Emotion Group.