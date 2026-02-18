"Difendiamo le Cerbaie dallo spaccio e dal degrado": l'iniziativa a Querce

Attualità Fucecchio
(Foto da Facebook Comitato Le Cerbaie)

Cerbaie nel cuore organizza la seconda iniziativa del 2026 a difesa dell'area naturalistica delle Cerbaie promossa dal Comitato per la sicurezza, tutela e valorizzazione delle Cerbaie insieme ai cittadini della di Querce (Fucecchio).

L'evento consiste in una passeggiata lungo le strade e sentieri della frazione del Comune di Fucecchio, è in programma Sabato 21 Febbraio con il ritrovo previsto alle 13,40 in Piazza Ivo Magozzi ed è aperto a chiunque voglia partecipare.

"Anche questa iniziativa, che fa seguito all' analoga dello scorso 10 Gennaio, si pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla difesa e tutela dell'area naturistica contro degrado riconducibile allo spaccio delle sostanze stupefacenti" si legge nella nota.

