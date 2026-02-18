Donna decapitata trovata morta a Scandicci, indagini in corso

Macabra scoperta nel territorio di Scandicci, alle porte di Firenze, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna all’interno dell’ex area del Cnr.

Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno della procura fiorentina, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni emerse, la donna sarebbe stata decapitata, elemento che rende il quadro particolarmente grave e sul quale si concentrano le indagini degli inquirenti.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle possibili circostanze della morte. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici e le verifiche investigative necessarie a ricostruire quanto accaduto.

L’inchiesta è in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.