Ernesto Maria Ruffini presenta 'Più uno. La politica dell’uguaglianza' a Castelfiorentino

Il Centro Culturale Cambio – Libreria Libri&Persone annuncia con piacere la presentazione del saggio Più uno. La politica dell’uguaglianza di Ernesto Maria Ruffini nell'ambito della rubrica Libri d'autore, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia del Centro Culturale Cambio, a Castelfiorentino (FI).

Un libro necessario in un tempo complesso

Più uno (Feltrinelli) è un saggio civile che invita a ripensare il ruolo della democrazia in un’epoca segnata da sfiducia, polarizzazione e derive populiste. Attraverso un intreccio di storia, aneddoti personali e riflessioni maturate nel suo ruolo istituzionale, Ruffini propone una politica che torni a essere partecipazione, dialogo e costruzione di comunità. Il libro richiama l’importanza di compiere quel “primo passo” — il più uno — capace di orientare il cambiamento collettivo.

Con uno stile pacato e rigoroso, l’autore ricorda che la democrazia è lenta per scelta, complessa per natura e profondamente umana nella sua capacità di accogliere le differenze. In un dibattito pubblico spesso dominato da slogan e semplificazioni, Più uno si presenta come un manifesto di rinascita civile.

Chi è Ernesto Maria Ruffini

Ernesto Maria Ruffini è avvocato e figura di primo piano nelle istituzioni italiane. È stato direttore dell’Agenzia delle Entrate in due mandati, dopo una lunga esperienza come avvocato tributarista.

La sua esperienza professionale e istituzionale conferisce al libro una prospettiva concreta e profondamente radicata nella realtà amministrativa e democratica del Paese.

Un incontro per la comunità

La presentazione offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con l’autore su temi centrali per il futuro della vita democratica: partecipazione, responsabilità collettiva, contrasto alle disuguaglianze e ricostruzione del tessuto civile. L’evento si inserisce nel percorso culturale di Cambio, dedicato alla promozione di libri che interrogano il presente e aprono spazi di confronto.