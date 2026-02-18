Finisce in Arno, salvato un giovane a Firenze

Un 26enne, per motivi ancora da chiarire, è finita in Arno verso le 22 di ieri, martedì 17 febbraio. I vigili del fuoco fiorentini sono intervenuti sul ponte Santa Trinita per salvarlo, sul posto i sommozzatori e un mezzo nautico.

L'uomo in acqua trascinato dalla corrente ha raggiunto l’argine dove un vigile del fuoco, di passaggio e libero da servizio, lo ha raggiunto e prestato la prima assistenza.

Il recupero è stato effettuato con una manovra SAF su corda ancorata a l'autoscala dove la persona è stata posizionata su una barella toboga e affidata al personale sanitario per i controlli di rito. Sul posto polizia locale per la viabilità.

Notizie correlate