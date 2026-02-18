I risultati delle votazioni dal Consiglio comunale di Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è tenuto martedì 17 febbraio 2026, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

12 Ratifica delibera di giunta n. 5 del 21/01/2026 avente ad oggetto bilancio di previsione 2026-2028 - approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza. Il punto è stato approvato all'unanimità.

13 Ratifica delibera di giunta n. 16 del 04/02/2026 avente ad oggetto bilancio di previsione 2026-2028 - approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza. Il punto è stato approvato all'unanimità.

14 Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

15 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. primo aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

16 Approvazione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale ex art. 10 del d.p.r. 465 del 04.12.1997, tra il Comune di Empoli (FI) e il Comune di Monteroni d'Arbia (SI). Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

17 Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consiglio degli stranieri – tavolo delle cittadinanze. Approvazione. Il punto è stato approvato, con emendamento respinto, con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, contrari Centrodestra per Empoli.

18 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 10 del 18 e 19 settembre 2025. approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

19 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 11 del 29 settembre 2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

20 Verbale seduta del consiglio comunale aperto dedicato agli 81 anni dalla liberazione della Città di Empoli – verbale n. 12 del 6 ottobre 2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

21 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 13 del 27 ottobre 2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

22 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 14 del 24 novembre 2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

23 Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 15 del 22 dicembre 2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

25 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su modifica segnaletica viabilita’ via Tino da Camaino ed adozione provvedimenti per carenza parcheggi zona ospedaliera. Il punto è stato respinto, con emendamento respinto, con i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, favorevoli Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

26 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione nel comune di Empoli. Il punto è stato respinto con i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, favorevoli Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

27 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per la valutazione di un attraversamento pedonale rialzato o altri interventi di messa in sicurezza nell’area di via Fucini, incrocio con viale Amendola, lato liceo artistico “Virgilio”. Il punto è stato respinto con i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, favorevoli Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

28 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per trasparenza e pubblicazione dei risultati dei monitoraggi Arpat relativi alle acque sotterranee nell’area interessata da contaminazione da keu. Il punto è stato approvato all'unanimità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate