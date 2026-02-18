Incidente sul lavoro a San Gimignano: operaio cade da impalcatura e si frattura gamba

Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata del 18 febbraio a San Gimignano, in provincia di Siena. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 58 anni sarebbe caduto da un’impalcatura alta circa quattro metri all’interno del cantiere per il recupero dell’ex carcere ed ex convento di San Domenico, riportando la frattura di un arto inferiore.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai volontari della Misericordia di San Gimignano, quindi trasferito all’ospedale Santa Maria alle Scotte per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche forze dell’ordine, vigili del fuoco e il personale del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est, per gli accertamenti sulle cause dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente resta in fase di verifica. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni del lavoratore.