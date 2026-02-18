Lavori a Certaldo: come cambia la viabilità

Il Comune di Certaldo informa che, con Ordinanza n. 30 del 18 febbraio 2026, sono state disposte modifiche temporanee alla circolazione stradale per consentire i lavori di rifacimento delle bitumature a seguito degli interventi di risanamento delle condotte idriche eseguiti da Acque S.p.A.

Periodo di validità: dal 23 febbraio 2026 al 31 marzo 2026

Orario: dalle ore 7.00 alle ore 18.00, compresi i sabati; esclusi i giorni festivi e i mercoledì per i lavori in via Togliatti, via Marx e via Cavallotti (fino a via Bellini).

Le modifiche riguarderanno:

via C. Marx (incrocio con via Togliatti)

via P. Togliatti (dal tratto compreso tra via Cavallotti e via Marx)

via F. Cavallotti

via Borgo Garibaldi

le relative strade di immissione

È istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con limite di velocità a 30 km/h nei tratti interessati dal restringimento di carreggiata.

Nello stesso periodo e con i medesimi orari è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dai lavori.

La segnaletica temporanea sarà installata a cura e spese dell’impresa esecutrice, nel rispetto della normativa vigente. Potranno essere adottate ulteriori misure operative per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Resta garantito il transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa