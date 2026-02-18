A Empoli la presentazione del libro del consigliere regionale Petrucci

Cultura Empoli
Diego Petrucci

Sabato prossimo, alle 17, presso la saletta interna del Vinegar American Bar, in piazza della Vittoria a Empoli si terrà la presentazione del libro di Diego Petrucci “Toccare con gli occhi - Viaggio nella sanità toscana”.

Petrucci, consigliere regionale tutt’ora in carica, racconterà la propria esperienza di membro della commissione regionale sanità che, dal 2020 al 2025,  è stato sul campo, visitando decine di strutture pubbliche e private, ascoltando tantissimi operatori della sanità toscana, toccando, appunto, con gli occhi tutto quello che non va, tutto quello che, con poco, potrebbe essere migliorato, tutto quello che di nuovo e di concreto potrebbe essere fatto.

A introdurre l’incontro sarà Federico Pavese mentre poi Petrucci dialogherà con Marco Mainardi, della redazione di Clebs.

 

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Cultura
18 Febbraio 2026

Un po' di Corea al Beat: a Empoli ecco Demon Hunters and Soda Pop

Primo nome annunciato per la dodicesima edizione del Beat Festival a Empoli: il 2 settembre 2026 sul palco del Parco di Serravalle si esibirà il progetto “Demon Hunters and Soda Pop”, il live show tribute che reinterpreta in chiave spettacolare l’universo [...]

Empoli
Cultura
18 Febbraio 2026

A “Domeniche in Salotto” il quartetto d’archi con musiche di Haydn e Šostakóvič

Il terzo appuntamento è in programma domenica 22 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Il Momento di Empoli. Protagonista il quartetto d’archi formato da Damiano Tognetti e Silvia Abatangelo ai violini, Leonardo Bartali alla viola e Andrea Abategiovanni al violoncello. Il programma accosta [...]

Empoli
Cultura
17 Febbraio 2026

Teatro per famiglie a Empoli: al Minimal tre domeniche di spettacoli

Una nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie, occasione per bambini e genitori di andare insieme a teatro. Una proposta di Giallo Mare per la primavera empolese: tre appuntamenti la domenica [...]



Tutte le notizie di Empoli

