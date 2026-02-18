A Empoli la presentazione del libro del consigliere regionale Petrucci

Sabato prossimo, alle 17, presso la saletta interna del Vinegar American Bar, in piazza della Vittoria a Empoli si terrà la presentazione del libro di Diego Petrucci “Toccare con gli occhi - Viaggio nella sanità toscana”.

Petrucci, consigliere regionale tutt’ora in carica, racconterà la propria esperienza di membro della commissione regionale sanità che, dal 2020 al 2025, è stato sul campo, visitando decine di strutture pubbliche e private, ascoltando tantissimi operatori della sanità toscana, toccando, appunto, con gli occhi tutto quello che non va, tutto quello che, con poco, potrebbe essere migliorato, tutto quello che di nuovo e di concreto potrebbe essere fatto.

A introdurre l’incontro sarà Federico Pavese mentre poi Petrucci dialogherà con Marco Mainardi, della redazione di Clebs.

Fonte: Ufficio stampa

