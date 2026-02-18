"M'illumino di meno" alla Sebach: luci spente e spettacolo alimentato a pedali

Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, progetto ideato dalla trasmissione Caterpillar in onda su Rai Radio 2. La campagna, nata nel 2005 e giunta alla sua 22^ edizione, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla sostenibilità ambientale e al risparmio delle risorse e si celebra ogni anno la settimana del 16 febbraio. Nel 2022, con il voto del Parlamento, l’iniziativa è diventata ufficialmente Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. È proprio con questa filosofia che Sebach ha deciso di partecipare ancora una volta al progetto, ribadendo la propria attenzione verso le tematiche della sostenibilità.

Per questa edizione Sebach ha sviluppato un’idea originale, proponendo sempre un evento di sensibilizzazione verso i temi del risparmio energetico ma legandolo anche a cultura e tradizione. È così che il 16 febbraio ha preso vita “E il pedalar m’è dolce in queste rime – Poesia ad energia pulita”, una performance artistica che ha unito parole, corpi ed energia in un unico flusso condiviso. Protagonisti dell’evento sono stati i poeti improvvisatori Fabrizio Ganugi e Gabriele Ara, impegnati in alcuni contrasti in ottava rima, antica tradizione poetica toscana fatta di improvvisazione, ironia e sfida dialettica – un modo dunque di riscoprire un patrimonio culturale locale. A rendere l’esperienza ancora più significativa è stata la scelta di alimentare l’intero spettacolo esclusivamente a pedali: luci e impianto audio hanno funzionato grazie a biciclette generatrici messe a disposizione dall’associazione Jam Lab di Borgo San Lorenzo (Firenze) che promuove laboratori per la divulgazione scientifica, con il coinvolgimento diretto del team Sebach: in sella, insieme, per trasformare lo sforzo fisico in energia pulita.

Alle 18 l’azienda ha deciso di spegnere simbolicamente tutte le luci, come vuole la tradizione dell’iniziativa M’illumino di Meno. Contestualmente sono stati accesi i riflettori, alimentati a pedali, sui due poeti che, improvvisando, hanno divertito il pubblico con rime legate al bagno e non solo. Tradizione poetica e innovazione scientifica si sono incontrate dunque in un gesto semplice e potente: produrre energia insieme, per raccontare che il cambiamento passa anche da piccoli sforzi condivisi. Il progetto è stato ritenuto talmente originale che è stato citato durante la trasmissione di Rai Radio 2 Caterpillar.

Sul canale Youtube di Sebach è possibile vedere la versione integrale della performance, raccontata anche sui canali social di Sebach.

Fonte: Ufficio stampa

