A Montelupo torna il Giocagin, dove lo sport diventa solidarietà

Domenica 22 febbraio arriva il Giocagin 2026. Anche quest'anno, infatti, il comitato UISP Empoli Valdelsa ha deciso di organizzare sul territorio la manifestazione che, come di consueto, promuoverà progetti di solidarietà internazionali. La sede rimane il Palazzetto dello Sport 'Sergio Bitossi' di Montelupo. L'evento avrà inizio, nel pomeriggio di domenica 22 febbraio con esibizioni di ginnastica, danza fitness, Afa, discipline orientali: una vera e propria esplosione di energia e spettacolo.

Giocagin è il nostro modo di ribadire l'importanza dell'attività motoria come veicolo di divertimento e anche di miglioramento della qualità della vita. Il movimento, infatti, è un fondamentale strumento di beneficio per il corpo e per la mente, nell'ottica della promozione di uno stile di vita attivo.

La manifestazione è un’occasione di festa, un momento di incontro, con libere esibizioni di ginnastica, danza, arti marziali ed attività motorie varie per anziani, adulti e bambini. Ogni società sportiva o gruppo costituito ha la possibilità di partecipare, preparando un'esibizione o più esibizioni da gestire in piena autonomia e soprattutto senza finalità agonistiche.

Ma Giocagin è anche un evento di solidarietà, dal momento che ha tra le sue finalità la raccolta fondi in favore di progetti di solidarietà internazionale. E anche quest’anno sarà possibile farlo grazie a un biglietto di ingresso di 5 euro per il pubblico, a cui potranno essere aggiunte delle donazioni volontarie. "Giocagin è una festa che ha due obiettivi - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - quello di dare ai giovani e non solo, un luogo nel quale potersi esibire e mostrare i propri progressi, e quello di fornire l’occasione di mandare un messaggio di solidarietà. Siamo molto contenti di poter rinnovare questi impegni anche quest’anno. Lo scenario rimane quello del Palazzetto dello Sport di Montelupo e speriamo di poter confermare i numeri e le presenze dello scorso anno".

Per informazioni è possibile contattarci allo 0571/711533 oppure scrivere a empolivaldelsa@uisp.it. Tutti i dettagli sono reperibili sul nostro sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS - Ufficio Stampa