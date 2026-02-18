Nuova edizione di 'Spettacolo dal Vivo' aperta da Fondazione CR Firenze

Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo, lanciando il bando "Spettacolo dal Vivo" rivolto a organizzazioni che operano in maniera professionale nei comparti di teatro, danza e musica. Il Bando si rivolge a soggetti attivi nei territori di Firenze e Città Metropolitana, Arezzo e provincia, Grosseto e provincia, che siano in possesso di specifici requisiti formali, tra cui aver maturato almeno 100 giornate lavorative nell'ultimo triennio e natura professionale delle attività con rispetto dei contratti nazionali di categoria.

Attraverso il bando Spettacolo dal Vivo 2026, la Fondazione punta a rafforzare la produzione e la programmazione di spettacoli di qualità, promuovendo anche una dimensione educativa che favorisca il coinvolgimento e lo sviluppo di nuovi pubblici, con attenzione alle giovani generazioni, attraverso attività didattiche e formative che avvicinino i ragazzi alle rappresentazioni dal vivo. Si intende inoltre valorizzare la dimensione sociale dello spettacolo dal vivo, sostenendo l'inclusione sociale, la partecipazione e l'esperienza culturale attraverso la pratica dell'arte e della creatività come strumento di benessere per la comunità. Infine, generare impatto non solo sul comparto artistico ma anche sul tessuto produttivo e occupazionale locale, promuovendo indirettamente i settori collegati allo spettacolo dal vivo e contribuendo alla valorizzazione, divulgazione e fruizione della cultura a beneficio dell'intera comunità del territorio.

I progetti ammissibili possono riguardare stagioni teatrali o cicli di spettacoli, festival o rassegne, produzione artistica o attività dedicate a pubblici speciali per l'abbattimento delle barriere di natura sociale, economica e culturale che ostacolano l'accesso alla cultura. Il contributo richiesto alla Fondazione per ogni progetto non potrà superare l'80% del costo totale, mentre la quota rimanente dovrà essere a carico del soggetto proponente attraverso mezzi propri o cofinanziamenti di terzi. I soggetti che richiederanno un contributo pari o superiore a 15.000 euro dovranno presentare un "Piano di Informazione" volto a creare consapevolezza del ruolo della Fondazione CR Firenze presso i fruitori finali delle iniziative sostenute.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale ROL fino alle ore 17:00 del 16 marzo 2026.

