Olimpiadi dell'Arte, prima edizione nel 2026 dedicata all'Atletica

Approvato all’unanimità dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze l'atto di indirizzo per l'istituzione delle Olimpiadi dell'Arte metropolitana, illustrato da Nicola Armentano, Consigliere delegato allo Sport.

Armentano ha sottolineato: “Questa è un’idea che abbiamo costruito insieme con la consigliera Claudia Sereni delegata metropolitana alla Cultura. Partendo dall’assunto che lo sport è cultura, abbiamo pensato che sia arrivato il momento di rievocare qualcosa che già esisteva fino al 1949, in parallelo con le olimpiadi dello sport. Faremo gareggiare sul tema dell’atletica i nostri studenti e i nostri atleti e tra i premi in palio ci sono un viaggio a Birmingham per i Campionati Europei di atletica leggera e l’ospitalità al Golden Gala di atletica leggera a Roma, pass per Musei sportivi e pass per manifestazioni sportive a Firenze e provincia.”

Gianni Vinattieri, Consigliere metropolitano di Centrodestra e Civici per il Cambiamento ha commentato come “positivo il connubio tra sport e arte, in grado di elevare ancor di più l’importanza dello sport e dello spirito dilettantistico.”

Per Claudio Gemelli, consigliere metropolitano del gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento e consigliere del Comune di Scandicci, ha aggiunto che si tratta di "un'idea che può allargare gli orizzonti delle società sportive che vorremmo coinvolgere sempre di più nelle attività della Città Metropolitana”.

L’iniziativa verrà realizzata nei prossimi mesi e intende riproporre sul territorio metropolitano l’iniziativa delle Olimpiadi dell'Arte che dal 1912, per volere del fondatore Pierre de Coubertin e l’approvazione del Comitato Internazionale Olimpico, affiancarono i Giochi olimpici sportivi istituiti dal 1896. Le Olimpiadi dell’arte furono poi sospese dal Cio nel corso della sessione aperta in Campidoglio il 24 aprile 1949, con la motivazione che negli anni era invalso il costume, ritenuto non corretto, che vi partecipassero artisti professionisti.

La finalità delle Olimpiadi dell'Arte della prima metà del Novecento era quella di studiare in che misura e sotto quale forma le Arti e le Lettere avrebbero potuto partecipare alla celebrazione delle moderne Olimpiadi e, in generale, avvicinarsi alla pratica degli Sport per beneficiarne e nobilitarli e perseguire “il connubio dei muscoli e dello spirito”. Nell’ambito di tali Olimpiadi le medaglie venivano assegnate in cinque categorie: architettura, letteratura, musica, pittura e scultura.

La Città Metropolitana di Firenze, accogliendo la proposta della Associazione Nazionale Atleti Olimpici E Azzurri D’Italia-Sezione Firenze e della Unione Nazionale Veterani Dello Sport Sezione Firenze “Oreste Gelli” intende riproporre l’iniziativa sul proprio territorio, istituendo le Olimpiadi dell’Arte come concorso ricorrente su base annuale, dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio metropolitano e ai giovani atleti delle società sportive del territorio, configurandole come una vera e propria competizione agonistica mirata a premiare giovani artisti emergenti o, comunque, studenti e giovani atleti dotati di potenzialità da esprimere nelle varie arti.

La prima edizione delle Olimpiadi dell'arte metropolitana sarà dedicata alla disciplina dell'Atletica e ogni successiva edizione sarà incentrata su una disciplina sportiva diversa.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate