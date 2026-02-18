Otto medaglie griffate T.N.T. Empoli nel 3° meeting 'Chianti Swim' a Sancasciano Valdipesa. Gli atleti biancazzurri hanno dunque fornito un'efficace risposta alla vigilia dei campionati regionali invernali di Categoria in vasca corta. La rassegna che assegnerà i titoli toscani si svolgerà a Livorno - Bastia in due periodi: le femmine gareggeranno dal 27 febbraio al 1 marzo; i maschi nuoteranno dal 6 all'8 marzo. Alla manifestazione sancascianese, i due ori sono stati centrati da Stefano Borzellino sui 200 stile e Gabriele Pagliai nei 200 dorso.

Le medaglie d'argento, quindi, hanno premiato ancora Stefano Borzellino sui 100 stile e Gabriele Pagliai nei 200 misti, insieme a Melania Doccini sui 50 farfalla. Tre anche i 'bronzi' per i portacolori della società natatoria empolese: Sirio Bartalucci nei 200 dorso; Leonardo Andrea Doccini sui 400 stile 'assoluti'; Borzellino nei 100 farfalla. Da segnalare, poi, i quarti posti acquisiti da Anita Savino (100 farfalla e 400 stile), Chiara Russetti (100 farfalla), Melania Doccini (50 e 200 stile), Leonardo Andrea Doccini (200 stile). Sui 50 rana, Lavinia Savino è giunta quinta, Vittoria Giovannetti e Arianna Nucci settime, Allegra Capecchi nona. Pure Ginevra Lavezzo ha chiuso 9a i 200 dorso mentre, nei 200 stile, Caterina Fabiani si è classificata decima, Lucia Russetti e Carlotta Caruso quindicesime; Domenico Cassiano ha concluso i 200 stile dodicesimo.

Gli Esordienti, dal canto loro, si sono ben comportati a Larciano nella seconda prova invernale (parte 2). Tra gli 'A', Daria Mihaela Mare ha vinto i 50 rana, Vanessa Cinotti è arrivata sesta nei 50 farfalla, Noemi Randisi settima e Asia Marmugi venticinquesima sui 100 stile.

Nel gruppo dei 'B', sui 50 stile, Carla Cricrì si è classificata seconda, Teresa Vivaldi quarta, Giulia Baggiani quinta, Jasmine Maria Florea settima, Mattia Biancalani ottava e Giada Verdiani nona.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli