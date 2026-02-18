Pasticceria Giorgio vince il concorso per la miglior schiacciata fiorentina

Martedì 17 febbraio, dalle 10 alle 13, presso la Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” di Firenze (via Giusti 7) ha avuto luogo la XV edizione del concorso ufficiale “Miglior schiacciata alla Fiorentina”: il food contest più longevo di Firenze e della Toscana (e uno dei più longevi d'Italia) che dal 2005 mette in competizione le schiacciate delle migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana. Una vera e propria Champions League con tutte le più famose e storiche aziende in gara. L'evento ha ottenuto pertanto il patrocinio del Comune di Firenze e rientrava nel calendario di “Vetrina Toscana”: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Vincitore con 116 punti è risultato la storica PASTICCERIA GIORGIO di Firenze seguita al secondo posto con 103 punti dalla pasticceria Rimani sempre di Firenze (viale Europa). Terzo classificato la pasticceria Ginella di Grassina con 98 punti.

A fronte – come ogni anno – di oltre 60 richieste di partecipazione sono stati selezionati 32 concorrenti attraverso ben 2 semifinali. Qui di seguito la lista divisa per Comune di provenienza: forno Becagli, forno I 3 Pini, forno Monducci, Bottega di pasticceria (lung.no Ferrucci), Caffè Libertà, pasticceria Cartabianca, pasticceria Cesare, pasticceria Cosi (Gavinana), pasticceria Finisterrae, pasticceria La fama, pasticceria Giorgio, pasticceria Onda dolce-Terrazza 161, pasticceria Orcagna, pasticceria Pegaso, pasticceria Rimani, pasticceria Serafini (via Gioberti), pasticceria Stefania (Firenze), pasticceria Italia (Borgo San Lorenzo), forno Maninpasta (Londa), pasticceria Ginella (Grassina), pasticceria Rigacci (Cerbaia), pasticceria Pimpina (Cerbaia e Montelupo Fiorentino), pasticceria Aquila, pasticceria La bussola, Pandolce (Scandicci), Caffè Neri-Crociani (Sesto Fiorentino), biscottificio Belli (Calenzano), Caffè Patrizia, Hangar Caffè (Campi Bisenzio), pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), pasticceria La Gio Viola (Seano), I'Bikke (Prato). Gli organizzatori sottolineano la presenza di 4 soli forni (di cui uno storico dal 1909), 1 noto biscottificio e 27 pasticcerie. Nessuna altra forma di attività commerciale è ammessa a questa gara.

Ai primi 3 classificati una pergamena ricordo a cura di Festival delle Pasticcerie e Casa della Nella, targhe commemorative a cura di Carra distribuzione spa (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie e main sponsor dell'evento) e la possibilità di partecipare a una trasmissione televisiva sul mondo della cucina e pasticceria locale presso l'emittente televisiva Italia7. Inoltre è stata premiata la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, con una targa della seconda edizione del Premio “Beppe Pirrone”.

