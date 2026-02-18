Petizione per intitolare via Magenta a Federico Frusciante: oltre 8mila firme

A pochi giorni dalla morte di Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico, è stata lanciata una petizione online che ha già raccolto oltre 8mila firme per chiedere al Comune di Livorno di intitolare via Magenta – sede della sua storica videoteca – a suo nome, trasformandola in via Federico Frusciante.

L’iniziativa, pubblicata sulla piattaforma Change.org, sottolinea il ruolo culturale svolto negli anni dal divulgatore livornese e il legame con il quartiere in cui aveva aperto il proprio spazio dedicato al cinema, alla letteratura e alla musica.

"Federico Frusciante, con la sua contagiosa e grande passione, è stato un autentico pilastro per la cultura cinematografica, letteraria e musicale, non solo a Livorno ma in tutta Italia. La sua videoteca in Via Magenta 85 divenne un spazio di incontro, un hub culturale dove persone appassionate potevano scoprire nuovi mondi attraverso il cinema, la letteratura e la musica. Trasformare Via Magenta in Via Federico Frusciante non è solo un atto simbolico, ma un riconoscimento del suo impatto insostituibile e positivo", si legge.

La petizione evidenzia inoltre l’impatto della sua attività divulgativa sul pubblico: "La sua capacità di comunicare e di trasformare la vita delle persone attraverso le sue conoscenze ha avuto un impatto profondo su tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo o semplicemente di ascoltarlo in rete negli anni. Onorare Federico Frusciante significa non solo portare doverosamente in alto la sua memoria, ma anche garantire che le generazioni future possano continuare a ricevere ispirazione dalla sua eredità lasciata sul canale You Tube"

Nel documento si ricorda anche come in città esistano precedenti di cambi di denominazione stradale per figure di particolare rilievo civico: "A Livorno esistono precedenti per cambiamenti di denominazioni di strade, in casi di figure di rilevante importanza per la comunità, e Federico Frusciante incarna perfettamente questi valori. È fondamentale che le istituzioni cittadine riconoscano la sua eredità attraverso un gesto tangibile e significativo. Invitiamo tutti coloro che sono stati ispirati dal lavoro di Federico, e tutti coloro che credono nell'importanza della cultura e della memoria collettiva, a firmare questa petizione. Aiutiamo Livorno a mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto più ricco, attraverso la cultura. Unitevi a noi firmando questa petizione per intitolare Via Magenta a Federico Frusciante e mantenere viva la sua memoria per le generazioni a venire. Grazie di tutto e grazie a te Federico"

