Ancora pioggia sulla Toscana: nuova allerta di codice giallo

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Fino alle 18 di giovedì 19 febbraio. Allerta anche per vento forte e mareggiate

È in avvicinamento sulla Toscana una perturbazione atlantica, il cui fronte freddo transiterà nella mattina di domani, giovedì 19 febbraio. Deboli piogge sono previste già oggi, mercoledì 18, sulle zone settentrionali, in particolare nel nord-ovest, ma è da domani che le precipitazioni si faranno più diffuse: inizialmente sulla provincia di Massa-Carrara e sull'Appennino tosco-emiliano, poi, dalla mattinata, sulle altre zone.
Sempre da domani, giovedì, dalla mattina ed a partire dalle zone costiere, venti in rotazione a ponente ed in rinforzo su tutta la regione.

Alla luce di questi fenomeni la Sala operative della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle ore 18 di giovedì 19 febbraio, interesserà le aree nord-occidentali e quelle appenniniche fino alla Valtiberina.
Per il vento forte il codice giallo sarà in vigore, in tutta la regione, dalle 7 fino alle 18 di domani, mentre per le mareggiate, dalle 15 alla mezzanotte di domani, su costa centro-nord e arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
18 Febbraio 2026

Apicoltura toscana, lotta alla vespa velutina, Marras: "Risorse e strumenti anche nel 2026"

Un confronto tra soggetti istituzionali, ricercatori e operatori del settore apistico per fare il punto sul Piano di gestione della vespa velutina nel triennio 2023-2025: criticità emerse, punti di forza [...]

Toscana
Attualità
18 Febbraio 2026

Dalla Toscana una proposta di legge per governare l’IA

Rafforzare diritti e offrire a cittadini e lavoratori conoscenze, competenze e una rete di supporto per usare in modo attento e consapevole i nuovi strumenti dell’intelligenza artificiale. A questo mira [...]

Toscana
Economia e Lavoro
17 Febbraio 2026

Difesa suolo, governo toglie 2,68 milioni alla Toscana. Barontini: "Scelta sbagliata"

Nuovi tagli attuati dal governo Meloni alle risorse destinate alle Regioni per la tutela ambientale, in un settore particolarmente delicato come la difesa del suolo. Dopo la Legge di bilancio [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina