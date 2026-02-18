Nelle contrade il tour di presentazione di 'Più vicini più sicuri' del Comune di Fucecchio

E' iniziato ieri da Massarella e Torre il tour di presentazione del progetto “Più vicini più sicuri” del Comune di Fucecchio, un’iniziativa di cittadinanza attiva dedicata al controllo del territorio, inteso come sicurezza partecipata e conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale a supporto del territorio e dei suoi abitanti. Il progetto prevede una serie di incontri pubblici nelle contrade (o dove diversamente indicato), durante i quali verranno condivise modalità operative e strategie di prevenzione e tutela del territorio, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e individuando le giuste modalità per le segnalazioni alle forze dell'ordine.

Questi primi incontri servono innanzitutto per individuare il coordinatore gruppo Whatsapp di ogni area, che potrà esser affiancato da un vice e che farà poi da filtro per le segnalazioni legate al tema sicurezza e protezione civile con le istituzioni preposte. Sia a Massarella che Torre i presenti hanno potuto scoprire come funziona il progetto dalle parole della sindaca, del delegato della commissione comunale sulla sicurezza urbana Salvatore Spitaleri, della responsabile della protezione civile per l’Unione dei Comuni Monica Salvadori e del comandante territoriale della polizia municipale Roberto Dini.

L’obiettivo è quello di garantire condizioni di sicurezza urbana, sia oggettiva che percepita, favorendo la convivenza civile e la coesione sociale e inoltre promuovere iniziative per diffondere nei cittadini e soprattutto nelle giovani generazioni, un senso civico improntato alla cultura della legalità, della giustizia e del decoro urbano. Alla base c’è il tema della solidarietà e della conoscenza del territorio e di chi lo abita; da questo punto di vista le contrade hanno un ruolo fondamentale in quanto presidio sociale e sinonimo di coesione. Prossimo appuntamento martedì 24 febbraio, alle 18 in contrada Porta Bernarda e alle 21 in contrada Borgonovo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa