Rapina a mano armata al Penny di Montarioso: arrestato un 64enne

Cronaca Monteriggioni
rapina penny monterioso 64enne auto targa coperta
Screenshot

L'uomo si sarebbe fatto consegnare il contenuto della cassa. Poi la fuga su un auto con la targa coperta.

A Montarioso, comune di Monteriggioni, un uomo ha fatto irruzione nel supermercato con il volto coperto e una pistola in pugno, minacciando la cassiera per farsi consegnare l'incasso. Il 64enne, italiano con numerosi precedenti, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato poco dopo il colpo messo a segno ieri pomeriggio, intorno alle 17:20, presso il punto vendita Penny Market di Montarioso.

La dinamica e la fuga

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Siena, l'uomo sarebbe entrato nell'esercizio commerciale armato di una pistola (rivelatasi poi una scacciacani priva del tappo rosso) e, dopo aver seminato il panico tra i presenti, si è fatto consegnare il contenuto della cassa. Per la fuga ha utilizzato un'auto della quale aveva tentato di nascondere la targa applicando un foglio bianco, lasciando visibili solo la prima e l'ultima lettera.

Nonostante lo stratagemma, i poliziotti della Mobile sono riusciti a risalire al sospettato grazie all'incrocio dei dati della videosorveglianza e alle informazioni raccolte dai Carabinieri, intervenuti nell'immediato sul luogo della rapina.

L'uomo è stato intercettato a Siena, ancora a bordo della vettura e con indosso gli stessi abiti usati per il colpo. Di fronte all'evidenza dei fatti, il 64enne ha ammesso le proprie responsabilità.

 

Il sequestro

All'interno dell'abitacolo gli agenti hanno rinvenuto 2.510 euro in contanti, parte dei quali sparsi sul sedile e parte nascosti nelle tasche; la pistola scacciacani appoggiata sul tappetino anteriore; un asciugamano verde, probabilmente utilizzato per coprirsi il volto; circa 6 grammi di hashish, motivo per cui l'uomo è stato anche segnalato per uso personale di stupefacenti.

Il 64enne è stato denunciato per rapina e minacce aggravate.

