Ricorso Tar Toscana Rossa, Prc: "Giusto rappresentare in Regione il voto del 5% dei cittadini"

"Aspettiamo fiduciosi – a quanto appreso a brevissimo- l esito di merito, certamente la lunga udienza che si è tenuta oggi, dimostra che non era un ricorso Al Tar (contro la mancata elezione, nonostante il voto alla candidata presidente avesse superato il 5%, elettrici e elettori che attualmente si trovano senza rappresentanza) temerario. A brevissimo quindi sapremo se la Antinella Bundu, e altri candidati di Toscana Rossa, siederanno in Consiglio regionale. La cui assenza pesa nella sostanziale mancanza di contrasto delle politiche di Giani che, se si escludono alcuni provvedimenti spot, sono nella sostanza condivise bypartisan anche dalla destra. Un grande ringraziamento va a Antonella, a tutte e tutti coloro che hanno prima portato avanti l esperienza elettorale di Toscana Rossa e poi la sua prosecuzione, i suoi contenuti, il sostegno anche economico per il ricorso al Tar, con tante iniziative alle quali Rifondazione Comunista Toscana ha dato un importante contributo, che continuerà a dare anche nell immediato futuro", così la Segreteria regionale Rifondazione Comunista toscana

Fonte: Regione Toscana

