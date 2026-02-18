Ricorso Tar Toscana Rossa, Prc: "Giusto rappresentare in Regione il voto del 5% dei cittadini"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

"Aspettiamo fiduciosi – a quanto appreso a brevissimo- l esito di merito, certamente la lunga udienza che si è tenuta oggi, dimostra che non era un ricorso Al Tar (contro la mancata elezione, nonostante il voto alla candidata presidente avesse superato il 5%, elettrici e elettori che attualmente si trovano senza rappresentanza) temerario. A brevissimo quindi sapremo se la Antinella Bundu, e altri candidati di Toscana Rossa, siederanno in Consiglio regionale. La cui assenza pesa nella sostanziale mancanza di contrasto delle politiche di Giani che, se si escludono alcuni provvedimenti spot, sono nella sostanza condivise bypartisan anche dalla destra. Un grande ringraziamento va a Antonella, a tutte e tutti coloro che hanno prima portato avanti l esperienza elettorale di Toscana Rossa e poi la sua prosecuzione, i suoi contenuti, il sostegno anche economico per il ricorso al Tar, con tante iniziative alle quali Rifondazione Comunista Toscana ha dato un importante contributo, che continuerà a dare anche nell immediato futuro", così la Segreteria regionale Rifondazione Comunista toscana

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
17 Febbraio 2026

Alluvioni, Stella (FI): "In due anni Regione evaso solo 2mila domande di ristoro su 8mila"

 "Per l'alluvione del 2-3 novembre 2023, sono state evase solo 2.000 domande di ristoro su 8.000. Non siamo noi ad aver fatto questi calcoli, ma lo ha fatto direttamente il [...]

Toscana
Economia e Lavoro
17 Febbraio 2026

Difesa suolo, governo toglie 2,68 milioni alla Toscana. Barontini: "Scelta sbagliata"

Nuovi tagli attuati dal governo Meloni alle risorse destinate alle Regioni per la tutela ambientale, in un settore particolarmente delicato come la difesa del suolo. Dopo la Legge di bilancio [...]

Toscana
Politica e Opinioni
17 Febbraio 2026

Fine vita, proroga per il caso di 'Libera': slitta consegna del macchinario per suicidio assistito

Domani, 18 febbraio 2026, scadono i 90 giorni fissati dal tribunale di Firenze affinché il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) fornisca a “Libera”, 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, il [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina