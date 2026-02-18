Montelupo Fiorentino investe sulla riforestazione urbana: al via la messa a dimora di 180 nuovi alberi sul territorio comunale

Contrastare la crisi climatica e mitigarne gli effetti, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini.

Prosegue l’impegno del Comune di Montelupo Fiorentino nella lotta al cambiamento climatico e nella costruzione di una città più resiliente e sostenibile. All’orizzonte un importante intervento di riforestazione urbana che prevede la messa a dimora di 180 nuove alberature distribuite in circa 30 punti diversi del territorio comunale: tra l’intero centro cittadino, Fibbiana, all'Ambrogiana, a San Quirico e la Torre, a Camaioni, Bobolino, all'Erta e in Tirintana, alla Vinicola e nella zona industriale de le Pratella. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le frazioni e rafforzare la presenza del verde urbano in modo diffuso e strategico.

L’iniziativa rientra in un percorso già avviato dall’amministrazione comunale, che per il secondo anno consecutivo investe 30.000 euro di risorse proprie per potenziare il patrimonio arboreo cittadino e affrontare in maniera concreta le sfide poste dall’aumento delle temperature e dagli effetti sempre più evidenti della crisi climatica. L’intervento nasce infatti da una pianificazione attenta, orientata non solo all’incremento quantitativo delle alberature ma anche alla loro qualità e capacità di adattamento: le specie selezionate sono state individuate tenendo conto della crescente variabilità climatica e della necessità di introdurre essenze più resilienti, in grado di resistere a condizioni climatiche più estreme rispetto al passato.

La riforestazione urbana rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui l’amministrazione intende mitigare gli effetti del cambiamento climatico a livello locale. L’incremento del verde contribuisce infatti all’assorbimento di CO₂ e alla riduzione delle emissioni, ma assume un ruolo fondamentale anche nel miglioramento del microclima urbano, grazie alla creazione di zone d’ombra e al contrasto delle cosiddette 'isole di calore', fenomeni sempre più frequenti nelle aree urbanizzate. In quest’ottica, particolare attenzione è stata riservata alle aree prossime ai principali luoghi di interesse e ai servizi pubblici, come sedi istituzionali, presidi sanitari e spazi di aggregazione, con l’obiettivo di rendere più vivibili e confortevoli i percorsi quotidiani dei cittadini.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che guarda al futuro della città e alla tutela della salute pubblica, ponendo il verde urbano al centro delle politiche ambientali locali. Nel corso del 2026 una parte delle risorse sarà inoltre destinata a uno studio specifico sulle isole di calore, finalizzato a individuare azioni sempre più mirate ed efficaci per la mitigazione degli effetti delle alte temperature nei contesti urbani.

La messa a dimora delle nuove alberature sarà realizzata progressivamente nei prossimi mesi e si collega ad altri progetti di forestazione urbana già in corso, tra cui quello delle Pratella, con l’obiettivo di costruire una rete verde sempre più estesa e capace di generare benefici ambientali, sociali e paesaggistici per l’intera comunità.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa