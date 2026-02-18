Silvia Benvenuti, docente UniPi, finalista al Premio Asimov 2026

È stato selezionato fra i cinque finalisti del Premio Asimov 2026 il libro 'Insalate di Matematica. Trentuno pezzi facili su arte, design e architettura' di Silvia Benvenuti, docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, pubblicato da Alpha Test nel 2024.

Riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica, il premio sarà assegnato in primavera all’autore o all’autrice scelta dalle studentesse e dagli studenti chiamati a votare e recensire i libri in gara. Insalate di Matematica. Trentuno pezzi facili su arte, design e architettura accompagna il lettore alla scoperta delle applicazioni numeriche e geometriche che regolano pittura, architettura, design e musica, ma anche la vita quotidiana, lo sport, le strade e le curve che percorriamo ogni giorno.

Quanti provano per la matematica una diffidenza nata sui banchi di scuola e coltivata negli anni, abbassando la saracinesca della comprensione ogni volta che compaiono numeri da capire? Eppure, se i nostri occhi si soffermano su un dipinto di Max Ernst o la nostra mano orienta il braccio di una lampada Tolomeo per modulare la luce, è anche grazie alla matematica: una presenza discreta, che non ama mettersi in mostra, ma che rende possibili molte delle cose che ci circondano.

Con trentuno brevi storie Silvia Benvenuti ci invita ad abbandonare l’idea di una matematica separata dal resto del mondo e a riconoscerla come una trama silenziosa che si intreccia in modo inaspettato con ciò che ci è più familiare.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa