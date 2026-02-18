Al centro di una rete di spaccio internazionale: arrestato a Ponte a Egola

Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri a Ponte a Egola (San Miniato) il 16 febbraio. L'uomo, di origini straniere, è stato messo in manette "in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 12 febbraio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze", si legge in una nota.

Il 38enne è stato condannato a una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione, per gravi reati legati all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’indagine, che ha portato alla sentenza ha documentato un’attività criminosa estesa e strutturata, si è svolta tra l’estate del 2012 e il maggio del 2013.

Il traffico si snodava su un asse internazionale che collegava l’Olanda alle principali piazze di spaccio del Nord e Centro Italia, in particolare nelle città di Firenze, Prato, Torino e Bergamo. L'arrestato è in carcere.

