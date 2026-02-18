'Storie rare': un laboratorio per nonni e nipoti alla biblioteca di Montopoli

Nel mese dedicato alle malattie rare, sabato 21 febbraio alle ore 10, la biblioteca comunale di Montopoli in Val d’Arno ospita la presentazione del libro “L’orchidea fantasma e il suo amico pettirosso” alla presenza dell’autrice, Jenny Narcisi e un laboratorio unico nel suo genere dedicato a nonne, nonni e nipoti. Una mattinata dedicata alla fantasia, alla speranza e alla sensibilizzazione sulle malattie rare. Un incontro tra generazioni, fatto di colori, racconti e solidarietà.

"Attraverso la storia di un nonno e della sua nipotina – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini - l’autrice guida i piccoli e i grandi lettori in un viaggio nel mondo della fantasia, portando con sé un messaggio profondo di speranza. Grazie a Jenny per la disponibilità, e a PromoCultura e all’Università Popolare "Ignazio Donati" per la collaborazione. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per condividere una mattinata all'insegna della cultura e dell'empatia" .

Jenny Narcisi, è stata un’atleta nazionale di ciclismo paralimpico, residente a Montopoli. Tra i suoi successi sportivi si ricordano la medaglia di bronzo ai mondiali di ciclismo, Svizzera 2015, l’argento alla coppa del mondo, Belgio 2016, la partecipazione alle paralimpiadi di Rio nel 2016 e l’argento ai mondiali di ciclismo Sudafrica 2017.

"In un mondo che spesso celebra ciò che è uguale e rassicurante – racconta l’autrice - io credo che la vera bellezza risieda in ciò che è raro. La rarità non è fragilità: è unicità, è luce diversa, è una storia che merita di essere ascoltata. Con “L’orchidea fantasma e il suo amico pettirosso” ho voluto raccontare, attraverso lo sguardo di un nonno e della sua nipotina, che ciò che ci rende diversi è anche ciò che ci rende preziosi. È una fiaba fatta di colori, di natura e di speranza, che parla ai bambini ma accarezza il cuore degli adulti. Vi aspetto per condividere insieme questa storia e per celebrare, attraverso le parole e l’immaginazione, la bellezza straordinaria di ogni unicità. Venite a scoprire con noi che essere rari è un dono".

L’iniziativa è un’occasione preziosa per affrontare temi delicati con creatività. Il titolo dell’evento, "Storie Rare", richiama l'attenzione sul tema delle malattie rare, come sottolineato dal patrocinio di UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare).

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

