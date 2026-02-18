'Torna' lo psicologo all'Hospice San Martino di Empoli

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
hospice empoli
(foto gonews.it)

Dopo le prese di posizione pubbliche da parte dell'Associazione Amici dell'Hospice, da qualche giorno all’interno dell’Hospice San Martino di Empoli è ripresa l’attività dello psicologo, interrotta il 31 gennaio.

"Come avevamo avuto modo di osservare la figura dello psicologo è fondamentale sia per garantire un supporto ai pazienti ricoverati in cure palliative all’interno della struttura e a domicilio, sia per sostenere i familiari nei momenti più delicati, ma anche per supportare e supervisionare l’attività del personale che opera all’interno della struttura. Nel ringraziare l’ASL Toscana Centro per aver riconsiderato la presenza dello psicologo all’interno dell’Hospice ringraziamo anche tutte le persone che con i loro commenti e le loro condivisioni hanno manifestato la loro vicinanza e sostenuto la richiesta di ripristino del servizio. L' associazione, nata per volere dei familiari dei pazienti che hanno fruito del servizio di cure palliative, prende con grande impegno il proprio ruolo di tutela e sostegno nei confronti dei pazienti e degli operatori", questo il commento degli Amici dell' hospice Empoli.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
18 Febbraio 2026

Consiglio comunale Empoli, Masi (BE): "Maggioranza superficiale su nostre proposte"

Si è svolto ieri sera il Consiglio comunale di Empoli, convocato dopo un periodo prolungato senza sedute, essendo del 22 dicembre 2025 l'ultimo Consiglio. Numerosi punti all’ordine del giorno presentati [...]

Empoli
Politica e Opinioni
18 Febbraio 2026

Keu, dati ARPAT più accessibili: mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale

Si torna a parlare in Consiglio comunale di Keu, con la mozione dei gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli Siamo Empoli, che riportano al centro la necessità di [...]

Empoli
Politica e Opinioni
18 Febbraio 2026

Comune di Empoli boicotta farmaci israeliani, ma si continuano a vendere: interrogazione in consiglio comunale

Era stata approvata lo scorso 24 novembre 2025 la mozione che aveva come oggetto l'interruzione delle collaborazioni con il Governo e con gli enti israeliani. Ieri, durante una seduta del [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina