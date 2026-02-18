'Torna' lo psicologo all'Hospice San Martino di Empoli

Dopo le prese di posizione pubbliche da parte dell'Associazione Amici dell'Hospice, da qualche giorno all’interno dell’Hospice San Martino di Empoli è ripresa l’attività dello psicologo, interrotta il 31 gennaio.

"Come avevamo avuto modo di osservare la figura dello psicologo è fondamentale sia per garantire un supporto ai pazienti ricoverati in cure palliative all’interno della struttura e a domicilio, sia per sostenere i familiari nei momenti più delicati, ma anche per supportare e supervisionare l’attività del personale che opera all’interno della struttura. Nel ringraziare l’ASL Toscana Centro per aver riconsiderato la presenza dello psicologo all’interno dell’Hospice ringraziamo anche tutte le persone che con i loro commenti e le loro condivisioni hanno manifestato la loro vicinanza e sostenuto la richiesta di ripristino del servizio. L' associazione, nata per volere dei familiari dei pazienti che hanno fruito del servizio di cure palliative, prende con grande impegno il proprio ruolo di tutela e sostegno nei confronti dei pazienti e degli operatori", questo il commento degli Amici dell' hospice Empoli.

