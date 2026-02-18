Tre aperture straordinarie per la sostituzione della carta d'identità a Fucecchio

Al fine di agevolare i cittadini nella richiesta della Carta di Identità Elettronica (CIE), il Comune di Fucecchio ha predisposto aperture straordinarie degli sportelli anagrafici nelle seguenti giornate:sabato 21 febbraio, sabato 28 febbraio e sabato 7 marzo.
Dal 3 agosto 2026, infatti, le carte di identità in formato cartaceo non saranno più valide su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
Tale disposizione rientra nel processo di adeguamento alle normative europee in materia di sicurezza dei documenti di riconoscimento, che prevedono l’utilizzo esclusivo della Carta di Identità Elettronica (CIE), dotata di avanzati sistemi di protezione e anticontraffazione.
Si invitano pertanto tutti i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo a programmare per tempo la sostituzione con la Carta di Identità Elettronica, evitando così possibili disagi legati all’approssimarsi del termine previsto. Un'opportunità in più per i cittadini per adeguarsi al cambiamento del documento del riconoscimento entro il termine di scadenza del 3 agosto.
Per prenotare l’appuntamento per le aperture straordinarie (ma anche per rinnovare il documento in orario classico) è possibile utilizzare il servizio online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio al seguente link:
https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnline/Appuntamenti/Appuntamento. In alternativa si può prenotare recandosi al municipio di piazza Amendola oppure telefonando al numero 05712681.
Si invitano quindi i cittadini interessati a verificare la tipologia di documento in proprio possesso e a procedere con la prenotazione dell’appuntamento, al fine di garantire una graduale e ordinata transizione verso il nuovo sistema di identificazione elettronica.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Fucecchio
<< Indietro