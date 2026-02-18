Treno fermo sulla linea AV a Firenze: ritardi fino a 50 minuti, disagi anche sulla Tirrenica

Disagi alla circolazione ferroviaria nel tardo pomeriggio del 18 febbraio a Firenze, dove sulla linea Roma–Firenze dell’Alta velocità e su quella convenzionale i treni hanno subito ritardi fino a 50 minuti a partire dalle 18:45.

Secondo quanto comunicato da Rfi, il rallentamento è stato causato da un convoglio fermo nei pressi di Rovezzano per un “inconveniente tecnico”. “I treni con direzione Roma potranno essere instradati in via convenzionale”, ha reso noto la società che gestisce la rete ferroviaria.

Ulteriori criticità erano state segnalate già dalle 18 sulla linea Genova–Roma, in prossimità di Gavorrano, in provincia di Grosseto, sempre per un inconveniente tecnico alla linea. In quel tratto si sono registrati ritardi fino a 90 minuti, con possibili limitazioni e cancellazioni dei convogli.

La situazione è progressivamente rientrata in serata: la circolazione ferroviaria, ha informato Trenitalia, è tornata regolare dalle 19:40.