"Un giorno in Comune": cittadini alla scoperta degli uffici comunali di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli promuove una nuova edizione di "Un giorno in Comune", l’iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva che offre la possibilità di vivere un'esperienza diretta all’interno della macchina amministrativa, osservando da vicino il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

Dopo le edizioni realizzate negli anni scorsi, il progetto torna con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle istituzioni e favorire una maggiore consapevolezza sul lavoro quotidiano svolto dal Comune, tra attività amministrative, gestione dei servizi e processi decisionali.

La giornata si svolgerà giovedì 5 marzo, presso il Palazzo Comunale in Piazza del Popolo 1, articolata in due fasce orarie: ore 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00.

"Credo che far vedere ai cittadini come si arriva a una decisione pubblica possa aiutare a comprendere meglio alcune dinamiche che spesso restano invisibili. Dietro ogni scelta dell’amministrazione ci sono passaggi, responsabilità, valutazioni tecniche e un lavoro quotidiano degli uffici che merita di essere conosciuto. Un giorno in Comune nasce proprio con questo obiettivo: avvicinare le persone alle istituzioni, rendere più trasparente il funzionamento della macchina comunale e rafforzare un rapporto basato sulla fiducia e sulla partecipazione consapevole." Dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Durante l’iniziativa sarà possibile conoscere l’organizzazione interna dell’Ente, visitare gli uffici, comprendere le funzioni della Giunta e del Consiglio Comunale e approfondire, insieme ad amministratori e personale comunale, alcuni aspetti fondamentali della vita istituzionale, dalla gestione delle pratiche fino alla programmazione delle attività pubbliche.

La partecipazione è su prenotazione entro venerdì 27 febbraio, scrivendo all’indirizzo: segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it oppure chiamando al numero 0571600255

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa