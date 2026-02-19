"A casa di Anna Frank", lo spettacolo di Firenza Guidi in scena a Fucecchio

«È possibile che il mondo non capisca che io, ebrea o non ebrea, sono solo una semplice ragazzina con tanta voglia di divertirsi?»

Chi avrebbe mai immaginato che le semplici parole di una tredicenne avrebbero scandagliato l’immaginario filmico e letterario per decadi a venire? Il diario di Anna Frank, oramai diventato un classico della letteratura, è prima di tutto la testimonianza di un passaggio tra infanzia e adolescenza, tra l’innocenza dell’universo del bambino, in cui il male non esiste e il mondo dilaniato dell’adulto.

Il pubblico che parteciperà all’esperienza farà un viaggio che permetterà loro di entrare nella città di Amsterdam per poi salire su attraverso scale strette agli alloggi e alla soffitta dove Anna Frank, la sua famiglia e i Van Pels rimasero nascosti per più di due anni. Nel suo allestimento Firenza Guidi crea un arazzo di corrispondenze e sensazioni, di colori e suoni, di profumi e passi ascoltati a cuore in gola, come se, spingendo silenziosamente la cigolante libreria al primo piano, questa diventasse una vera e propria macchina del tempo catapultando lo spettatore dal grido indaffarato della vita e città sottostante al silenzio senza tempo e l’incognita dell’attico segreto.

La Palazzina delle Arti del Museo Civico di Fucecchio, in Piazza Vittorio Veneto 27, è completamente trasformata nel nascondiglio segreto dove Anna Frank e la sua famiglia rimarranno nascosti per più di due anni. Questo, grazie allo spettacolo A Casa di Anna Frank, disegno, drammaturgia e regia di Firenza Guidi e realizzato con la sua compagnia permanente di ELAN Frantoio, questa sera giovedì 19 febbraio alle ore 19.30 ci sarà lo spettacolo per la cittadinanza.

Da lunedì 16 febbraio, circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado del circondario sono venuti a vedere lo spettacolo nelle repliche mattutine. Lo spettacolo sito-specifico e totalmente immersivo li vede sia attori che spettatori. I ragazzi e le ragazze di seconda media seguono insieme agli attori il percorso nella fabbrica di spezie per ri-tracciare i passi e le parole di Anna. Una notevole collaborazione e una profonda solidarietà tra arte, scuole e amministrazioni che ancora credono nella validità e nell'importanza della memoria come un'esperienza vissuta. Sicuramente ai ragazzi il ricordo di Anna e delle vittime dell'Olocausto rimarrà per molti anni a venire. Ultimi spettacoli mattutini: Venerdi 20 ore 8.30, 9.50, 11.00 e Sabato 21 Ore 9.00.

Il Cast:

Sara Toti (Anna Frank), Emilia Menichetti/ Giusi Paganelli (Margot Frank), Daniele Milano (Otto Frank), Benedetta Giuntini/Silvia Bagnoli (Edith Frank), Laura Bencini (La Signora Van Daan), Giacomo Paoletti (Il Signor Van Daan), Emanuele Melani (Peter Van Daan), Alice Nardi (Miep), Andrea Miluccio (Il Dottor Dussel), Lorenzo Monti (Il Sig Kugler), David Murray (Nazista). Scrittura Scenica, Disegno e Regia: Firenza Guidi

Scenografia: Carl Davies

Disegno Luci: Pino LoBiondo

Disegno Suono: David Murray

Montaggio Scenografico: Firenza Guidi, Claudia Cascella, Elia Conti

Costumi: Firenza Guidi

Accoglienza: Claudia Cascella, Elia Conti

Documentazione Fotografica: Daniele Milano, Mauro Menichetti

Documentazione Video: Daniel Casalini

Firenza Guidi, autrice, regista pluri-premiata e creatrice di un linguaggio performativo unico, ha creato centinaia di spettacoli, molti dei quali incentrati sulla storia e la memoria. È conosciuta a livello internazionale per i suoi spettacoli per il Nofit State Circus (UK). Le sue creazioni Immortal, Tabù, Bianco Lexicon e più recentemente Sabotage, hanno attraversato il mondo e hanno portato la compagnia gallese sulla scena internazionale.

Fonte: Elan Frantoio

