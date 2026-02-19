'Acqua buona' nelle scuole vinciane: ai bambini le borracce per bere in modo sostenibile

Giro a scuola per Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che nella mattina di mercoledì 18 febbraio 2026 ha fatto visita alle prime della scuola primaria 'Sibilla Aleramo' di Spicchio e alla 1ª B della scuola primaria 'Galileo Galilei' di Vinci.

Con lui Francesco Marzocchini, assessore all'istruzione, e Giulio Vezzosi, assessore all'ambiente.

La visita è servita per promuovere l'adesione del Comune di Vinci al progetto "Acqua Buona", promosso a sua volta da Acque insieme alle amministrazioni comunali del territorio, con il quale viene diffusa la cultura dell’ambiente e della responsabilità verso le risorse naturali.

Vanni, Marzocchini e Vezzosi hanno distribuito ai bambini le borracce di alluminio e spiegato loro l'importanza della sostituzione e della riduzione progressiva delle bottiglie di plastica.

"La distribuzione delle borracce nell'ambito del progetto "Acqua buona" è sempre utile, non solo per rimarcare la qualità dell'acqua potabile che il gestore idrico offre con adeguati e puntuali controlli, ma è anche una importante occasione educativa per i bambine e le bambine per sensibilizzarli alla difesa dell'ambiente e disincentivare nelle famiglie l'uso dei contenitori di plastica", hanno commentato all’unisono i tre amministratori vinciani.

Attivo dal 2007, il progetto è gratuito per i Comuni in cui Acque gestisce il servizio idrico integrato, e ha tra i suoi obiettivi principali la riduzione della plastica monouso e la promozione dell’acqua della rete idrica: sicura, controllata e a chilometro zero. Oltre all’attività di sensibilizzazione nelle scuole, Acqua Buona prevede analisi aggiuntive dell’acqua erogata nei plessi scolastici, che si sommano ai controlli ordinari sulla rete idrica. A questo fa seguito la divulgazione dei risultati, consultabili dal sito di Acque (come per le analisi lungo l’acquedotto), permettendo agli interessati di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua distribuita. Infine, vengono diffuse ulteriori buone pratiche, tramite la fornitura di brocche e borracce, promuovendo comportamenti sostenibili e una cultura “plastic free”.

Anche gli istituti scolastici del Comune di Vinci sono fra quelli coinvolti nell’Empolese Valdelsa e anche per quest’anno scolastico hanno scelto di investire sull’educazione ambientale e sul valore delle buone pratiche quotidiane. In totale, oltre 3.000 studenti in tutto il Circondario che, bevendo acqua della rete idrica durante l’anno scolastico, evitano il consumo di circa 6 tonnellate di plastica usa e getta e consentono un risparmio per la collettività di oltre 50mila euro rispetto all’alternativo utilizzo di acqua in bottiglia.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate