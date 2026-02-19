Al via 'Toscana Lavoro in tour', prima tappa a Prato per inaugurare rinnovo Cpi

Al via “Toscana Lavoro in tour”. È la nuova iniziativa itinerante in tutte le province toscane con cui l’assessorato al lavoro e alla formazione punta a far conoscere sempre di più e valorizzare servizi e opportunità per l’occupazione erogati a cittadini e imprese dall'Agenzia regionale toscana per l’impiego e dalla sua rete territoriale di oltre 50 Cpi e circa 30 sportelli territoriali.

La denominazione del tour prende ispirazione dalla piattaforma web di Arti dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro ( https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ ).

Ogni tappa del “viaggio” si svolgerà secondo un format standard suddiviso in due momenti: un confronto con amministratori locali, organizzazioni datoriali e sindacali, a cui seguirà un appuntamento con la stampa per fare il punto sul mercato del lavoro locale e/o presentare novità dei servizi per l’impiego nel territorio.

Prima tappa in programma domani, venerdì 20 febbraio, a Prato, dove da poco sono terminati i lavori di riqualificazione dei locali del Centro per l’impiego di via Pistoiese 558/e ed è stata rinnovata la dotazione tecnologica a disposizione degli operatori.

Alle 10.30, il confronto dedicato alla “presentazione dei servizi dei Centri per l’Impiego e delle misure di politica attiva per favorire l’inserimento lavorativo” con i saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani e l’intervento dell’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. Parteciperanno inoltre la direttrice di Arti Simonetta Cannoni e la dirigente dei servizi per l’impiego per l’area di Firenze e Prato Monica Becattelli.

Alle 12, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà tagliato il nastro per salutare la conclusione delle opere di riqualificazione della struttura.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate