Albero cade sulla strada e colpisce motociclista in transito

Un albero è caduto per il maltempo a Firenze e ha colpito uno scooterista che stava viaggiando in strada. I fatti sono avvenuti nella zona di Poggio Imperiale verso le 10 di oggi, giovedì 19 febbraio.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo in ospedale dai sanitari inviati dal 118. Sul sono intervenuti i vigili urbani. L'incidente è avvenuto in via di San Felice a Ema e, secondo quanto si apprende, la pianta apparterrebbe a una proprietà privata. La strada è stata interrotta ed il traffico è stato deviato.