Sci alpino: il Consiglio regionale premia Alice Pazzaglia con 'Le Ali del Pegaso'

“Il nostro augurio è che le Ali del Pegaso ti facciano volare ancora più in alto”. Ci sono i vertici del Consiglio regionale, nella Sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, a consegnare il riconoscimento ad Alice Pazzaglia, giovane promessa toscana dello sci azzurro. Accanto a lei, seduti in prima fila, la mamma, Ilaria, il padre, Marco, i nonni Renzo, Aldo e Graziella. Il Consiglio regionale ha deciso di premiarla così, “per i recentissimi successi in Coppa Europa, dove ha conquistato il primo podio il 2 dicembre 2025 a Zinal in slalom gigante, e la prima vittoria il 6 dicembre a Mayrhofen/Hippach nella medesima specialità” e per le altre “altre due vittorie il 23 e 24 gennaio 2026 in slalom speciale a Chamonix”. è stato il consigliere regionale Massimiliano Ghimenti a consegnare le ‘Ali del Pegaso’ alla sciatrice, dopo aver promosso nell’Ufficio di presidenza, del quale è segretario, l’iniziativa per conferirle il riconoscimento.

In effetti, i recenti risultati parlano di un astro nascente, proiettano Alice Pazzaglia tra i talenti emergenti dello sci alpino a livello internazionale. Classe 2002, specialista delle prove tecniche, ha iniziato l’attività a fine 2018, ha esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 e in Coppa del mondo il 23 febbraio 2025. “Siamo molto orgogliosi per tutta la Toscana e in particolare per il territorio del Monte Pisano, del comune di San Giuliano Terme, dal quale Alice proviene – dice Ghimenti –. Sta nascendo una campionessa, i risultati in crescendo tra dicembre e gennaio ce lo dicono. Alice ha avuto anche l’onore di fare l’apripista alle Olimpiadi, noi speriamo di ‘spingerla’ con il nostro incoraggiamento”. Un breve video sulle performance di Alice in pista durante le gare di coppa del mondo a Kronplatz accompagna la cerimonia.

Arriva anche la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, per stringere la mano alla giovane sciatrice e complimentarsi personalmente. “Con ‘le Ali del Pegaso” – dice la presidente – premiamo Alice Pazzaglia, giovane orgoglio di Pisa, che con talento, sacrificio e determinazione ha trasformato un sogno in risultati straordinari. I suoi successi in Coppa Europa dimostrano che, anche partendo da dove il volo sembra più difficile, si possono raggiungere traguardi altissimi. A lei va il nostro sostegno per le sfide future, fino al grande sogno olimpico”.

“È un grande onore e uno stimolo super, per gli anni di duro lavoro e per quelli che verranno”, assicura Alice Pazzaglia. Ai ragazzi che sognano di sciare dice di “crederci e di credere nello sport, che è un ambiente sano e ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. Di uscire dalla comfort zone e provarci”. Per lei, intanto, i prossimi obiettivi sono “la classifica di Coppa Europa generale e di specialità, spero di vincerle entrambe, e una top 15 nelle ultime tappe di Coppa del Mondo in Svezia nei prossimi giorni”.

Soddisfazione e orgoglio esprimono anche i due vicepresidenti del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo e Diego Petrucci. “I risultati di Alice sono già importanti – dice Mazzeo –, abbiamo pensato questo riconoscimento per le ragazze e i ragazzi che possono portare in alto il nome della Toscana nel mondo. È un modo per dirgli di continuare così e che le istituzioni toscane sono al loro fianco. Sappiamo che per raggiungere questi livelli servono impegno, passione, determinazione, che a volte si può cadere, ma poi si cresce. ‘Le Ali del Pegaso’ portano bene, è questo il messaggio di speranza che oggi mandiamo ad Alice”.

“Per me è una grande emozione – dice Petrucci –: premiare una ragazza che scia all’Abetone ed è pisana riunisce le passioni della mia vita. Alice ha sulle spalle la responsabilità di rappresentare un mondo che ? stato la capitale dello sci mondiale per tanti anni e finalmente, ora, ci regala una giovane promessa, e non è l’unica, capace di portare nuovamente l’Appennino nella Coppa del mondo e nel gotha dello sci mondiale. È una grandissima soddisfazione – conclude Petrucci –, faccio i migliori auguri anche a tutta la sua famiglia, a cominciare dal nonno, che è stato tra i fondatori dello sci club, dove anch’io ho gareggiato tanti anni fa”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale