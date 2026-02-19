All'Antico Vinaio sbarca Sanremo nella settimana del festival

Dopo oltre 50 aperture nel mondo, la prossima meta dell'Antico Vinaio è la città dei fiori nella settimana della canzone italiana: le schiacciate fiorentine, in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, arrivano in Liguria dal 23 febbraio al 1° marzo con un temporary store a pochi passi dal teatro Ariston.

A comunicarlo è lo stesso "All'Antico Vinaio" che, per celebrare la settimana più musicale dell'anno, porta con sé due creazioni inedite inserite nel menù: "La Sanremo" pensata per omaggiare la città dei fiori e il suo Festival farcita con pesto di basilico, cotto, stracchino e pomodorini rossi semidry e "La Carlo", un tributo al conduttore e direttore artistico dell’edizione 2026, Carlo Conti, con un richiamo ai sapori toscani tra porchetta, pecorino a fette, crema di tartufo e crema di patate arrosto. Ogni giorno saranno inoltre regalate 100 spille limited edition "Sanremo" senza obbligo di acquisto, con orario comunicato sui social, mentre l'altra novità è il lancio della box da più schiacciate e chi ordinerà delivery, in tutta Italia dopo le 18.30, riceverà un pieghevole per assegnare le proprie "pagelle" agli artisti in gara.

Nel corso della settimana è inoltre attesa la visita del Ceo e founder Tommaso Mazzanti al temporary store. "Essere presenti a Sanremo durante il Festival significa portare il nostro modo di fare ristorazione nel cuore di uno degli eventi più rappresentativi dell’Italia - dichiara Mazzanti - Per noi è un orgoglio celebrare il cibo made in Italy in un contesto che unisce musica, cultura e tradizione. La schiacciata è condivisione, è convivialità: proprio come le serate davanti al palco dell’Ariston".