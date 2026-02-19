Leonardo Araneo e Daniela Mancini presentano i loro libri a Cerreto Guidi

Gli appuntamenti della rassegna “Incontri intorno ai libri”, in corso di svolgimento alla Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi, questa settimana raddoppiano.

Si comincia Venerdì 20 febbraio alle ore 21,15 con “La Linea di Confine” di Leonardo Araneo. Già noto nell’ambito televisivo e cinematografico per aver curato la regia di documentari e lungometraggi, dopo l’esordio nel panorama editoriale con “Back Home”, Araneo torna con un nuovo libro, ritratto dolce-amaro di una generazione, quella dei quarantenni di oggi, nati in analogico, in un’epoca di grandi conflitti e immense speranze, che deve ancora trovare il proprio posto nel mondo. Il coordinamento della serata è affidato a Agnese Fedeli, direttrice di “Florence Tv”.

All’indomani, Sabato 21 Febbraio alle ore 17,00, sempre nei locali della biblioteca, viene invece presentato “Concavo o convesso” di Daniela Mancini. Dopo una vita trascorsa nella scuola, Mancini è ora una scrittrice e saggista molto apprezzata.

Ha infatti pubblicato diversi saggi e romanzi, come “La tua storia nella mia”, “Per distrazione”, “La campanella suona sempre due volte”, prima di avvicinarsi, con “L’ombra della sera”, al giallo.

Con “Concavo o convesso”, l’autrice prosegue con lo stesso genere giallo confezionando un libro coinvolgente ed appassionante. Coordina l’incontro, la giornalista de “La Nazione” Irene Puccioni, mentre le letture di alcuni brani del libro sono curate dall’Associazione teatrale “La Maschera” e dal Gruppo di Lettura Giovani “Sulle Ali di un Libro” di Cerreto Guidi.

Ad entrambe le iniziative sarà presente la Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti che introdurrà i due appuntamenti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa